G-DRAGON 睽违12年推出全新专辑《Übermensch》，同时宣布世界巡回演唱！

已经有12 年没有发行全新专辑的Kpop 王者 G-DRAGON 选择在 2025 年於 EMPIRE 旗下发表全新专辑《Übermensch》，还宣布举办全新的世界巡回演唱会！

此次专辑收录八首单曲，除了找来新生代女团 aespa 队长 Karina 参与 MV 演出，歌曲方面找来知名音乐人 Anderson . Paak 合作〈TOO BAD〉，另外〈HOME SWEET HOME〉找来太阳和大声合体featuring，也为粉丝带来无限回忆与感动！



G-DRAGON谈到这张专辑概念时提及：「《Übermensch》一词代表人上人，表达超越自己的意思。 我希望在这次专辑里展现出不屈的意志以及高度的适应力，并透过音乐与我的粉丝们呼应与共鸣。」

专辑音源已於昨日公开，同名世界巡回演唱会也即将开始售票。 G-DRAGON 2025世界巡回演唱会「Übermensch」将於3月29日和30日在首尔高阳综合运动场拉开序幕，今晚8点通过Coupang Play开放粉丝会员优先预售，27日晚8点全面开卖。



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