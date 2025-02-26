BTS 防弹少年团大哥 Jin 成为真拉面的全球代言人，官方推出的创意新包装令人印象深刻！

韩国食品公司不倒翁（Ottogi）选定了 BTS 防弹少年团的成员 Jin（金硕珍）作为「真拉面」的全球代言人，并将於下个月展开宣传活动。

他们将在今年重新设计「真拉面」的全球包装，并通过全球行销正式推动市场扩展。从影片开始宣传活动，逐步向全世界展示。印有防弹少年团 Jin 肖像的包装将应用於碗装和杯装产品，不仅限於韩国国内，还将出口至美国、加拿大、中国、越南、印尼等地。



此外，还推出了贴纸套组。这些贴纸将随「真拉面」多入包装产品一起提供，共有 12 种设计，包括 Jin 的手写字迹、为纪念他在 2022 年发行的首支个人单曲〈The Astronaut〉而设计的角色「Wootteo（우떠）」等。在韩国国内产品中，将随机附赠 12 种贴纸中的 1 种，以限量方式提供。而出口用的多入包装中，则随机附赠印有 Jin 肖像的 4 款贴纸之一。



最近，Ottogi 参加了在美国拉斯维加斯举行的最大食品博览会「2025 冬季美食展（Winter Fancy Food Show）」，积极推广「真拉面」至海外市场。为方便外国消费者记忆，将「真拉面（진라면）」的英文标记「Jin（진）」全面应用，并通过语言标示口味类型，搭配可爱的吉祥物设计，让品牌形象更加鲜明、亲和。

相关人士表示：「我们将通过『真拉面』的全球宣传活动，积极加强与海外消费者的交流，并计划与全球艺人防弹少年团 Jin 一同成功推进这项全新活动。」

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