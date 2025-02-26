【韓網熱門】諧星李秀智模仿「江南媽媽」爆火！韓佳人刪「接送補習班vlog」疑遭誤傷，網評價兩極：貶低女性形象vs.搞笑而已

韓國女諧星李秀智本月初在YouTube發佈了一隻搞笑影片，以偽紀錄片形式模仿過度熱衷子女教育的江南區大峙洞媽媽，在韓網引起熱烈反響，稱其考證功夫了得，從穿搭、車子、到講話語氣都完美還原了大峙洞媽媽的典型。 影片中李秀智穿了一件在大峙洞媽媽中間很受歡迎的M牌羽絨服，有「學生家長校服」之稱，售價高達350萬韓元。

影片公開後，似乎有些大峙洞媽媽感到受傷，在論壇表示再也不要穿那件羽絨服，二手網站也掛出不少M牌羽絨服出售，令韓國網友笑稱穿也是看別人眼光、不穿也是看別人眼光，更顯諷刺感十足。



有網友發現，韓佳人去年10月上傳了一隻接送小孩上補習班、在車裡吃海苔飯卷的日常vlog，與李秀智的影片內容十分相似。 昨日中午，韓佳人YT突然將那隻vlog轉為非公開，製作組回應，有很多針對韓佳人小孩的惡意留言，此舉是為了保護小孩。



昨晚6點左右，李秀智再次上傳「大峙洞媽媽」第二彈，外套從M牌換成水貂馬甲、包包從C牌換成G牌，再次引起關注和熱議。 不過，這次除了稱讚有趣的留言之外，開始有人批評李秀智貶低醜化女性形象，心疼韓佳人無辜受牽連。



韓國網友評論：

1. 我看李秀智影片時完全沒想到韓佳人...

2. 水貂馬甲和G牌包包也要出現在二手平台了kkk

3. 說是諷刺私教育，但根本沒有探討助長這種現象的私教育市場或學歷至上的社會風氣。 父親的角色完全消失，所有問題都被歸咎於「虛榮又愚蠢的母親的貪心」，這不就是厭女嗎？

4. 從「果汁世妍」開始就討厭她了（*李秀智曾模仿房時爀與女網紅果汁世妍，自封「肉汁秀智」）

5. 李秀智總是這樣，模仿特定女性、把對方變成被嘲笑的對象，毫無良心，令模仿對象形象受損

6. 真的很討厭，一點都不好笑kkk只是在給厭女的人提供話題，讓養小孩的媽媽變成罪人kkk越來越能理解韓國生育率低的原因

7. 我沒聯想到韓佳人，但李秀智嘲諷那些辛苦陪讀的媽媽、貶低她們是「大峙媽」，這點我不喜歡

8. 即便不是有意的，但影片確實產生了受害者，至少該說一句對不起吧？

9. 為何沒有諷刺incel男（非自願單身男性）的勇者呢？

10. 諧星在做搞笑內容而已，有什麼問題？

11. 有問題的是跑去韓佳人那邊留言的網友吧

12. 搞笑就當作搞笑來看吧，別老是拼命較真

13. 李秀智是搞笑天才，該批評的是畸形的社會結構

14. 李秀智不要管那些人酸什麼，想拍就拍吧，期待第三彈

15. 李秀智韓佳人都加油

出處：https://theqoo.net/hot/3626258585，https://theqoo.net/hot/3626264884，https://theqoo.net/hot/3626595605，https://theqoo.net/hot/3626727786，https://theqoo.net/hot/3627268374，https://theqoo.net/hot/3627294255，https://theqoo.net/hot/3627440691，https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013088236?sid=102，https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005450021?sid=102

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