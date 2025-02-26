比《熊孩子》更熊孩子的内容！《Running Man》金钟国囤物太严重，东西过期好几年

大家都知道《我家的熊孩子》在讲述单身艺人们的生活，艺人们各种生活习惯都会被公开，2018年金钟国「什么都舍不得丢」的囤物情况就被揭露，后来搬家后便比较少见到这情形，没想到默默又囤了许多！

▼2018金钟国公开房间，挖出许多「古物」



▼回顾近几年《熊孩子》拍摄钟国新家的景况，看起来都很空旷整洁啊XD



金钟国囤物的情况在《Running Man》再次被揭开，成员们各种爆料让制作单位想了企划：让大家帮金钟国收拾家里！映入成员们眼帘，金钟国最严重的事情就是「袋子囤一堆」！我们都知道他很节省，但塑胶袋纸袋严重到淹没了食品饮品，刘在锡挖开后，这才发现不少饮食都过期了！



还有，池睿恩要做海带汤给生日的池锡辰，拿出调味料却发现一个一个也过期……最夸张是2020年就过期！回顾金钟国在池睿恩料理前曾说调味料是拍《熊孩子》所买，他上一次在《熊孩子》料理可能是2023上半年的事了……



幸好在成员们帮忙下，仓库、衣帽间都整洁许多，冰箱也被清出一大叠小菜盒。其中衣帽间囤的大都是各方送来的礼物，哈哈和梁世灿认真挑选想要的礼物，金钟国也不吝啬地挑出更多东西当奖品。不过，观众看完又感叹金钟国娶不了妻是有理由地啊……XD

对了，还要提一下「大神」刘在锡贴心之举，他会想到要留一些袋子让金钟国安心呢！像安抚娃娃的作用！



▼本集《Running Man》相关片段



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