李敏镐＆孔晓振《问问星星吧》开周边快闪店！韩网友超呛：收视率1%也做那种啊、开始填补500亿了

斥资500亿打造的《问问星星吧》由李敏镐和孔晓振主演，阵容当时一公开就引发话题，再加上是韩国首部以太空站为背景的太空职场剧，因此让许多人都相当期待！

但在播出后却未能满足观众们的期待，故事没有得到共鸣，再加上尴尬的剧情、台词等也一直被观众吐槽。大结局竟然是伊芙・金（孔晓振 饰）在分娩后因骨盆破裂离开人世，以2.6%的遗憾收视率落幕。过去孔晓振主演的电视剧平均收视率都不低於两位数，还获封「收视女王」的称号，但也因为《问问星星吧》这部剧而战时失效。



虽然《问问星星吧》已经落幕，不过...接下来将在 The Hyundai Seoul 举行 POP-UP （快闪店），周边种类非常多，包含海报、明信片、底片吊饰、立牌、吊饰、识别证、衣服、水晶球等等，有些周边还有附赠小卡。



相关消息一公开，也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「这大概是事先约好的，但没想到会这样吧」、「穿太空服的样子好可爱」、「如果我喜欢的电视剧也能出来周边就好了」、「1%的观众会去看首尔快闪店」、「李敏镐海外粉丝们应该会买吧」、「价格真不是开完笑的」、「比起电视剧粉丝，还是演员粉丝买吧」、「光靠演员粉丝们应该不会是赤字吧」、「开始填补500亿了」、「原来 POP-UP 不是只给好的电视剧啊」、「完全不进行市场调查吗」、「应该在电视剧结束前做」、「周边设计很可爱，价格也很贵」、「收视率1%也做那种啊」等等。

另外，《问问星星吧》 POP-UP （快闪店）将在 The Hyundai Seoul（THE现代首尔）B2举行，时间是2月27日（四）至3月5日（三），如果喜欢李敏镐和孔晓振这两位演员，这段时间也刚好在韩国旅游的朋友们，可以去逛逛噢！

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