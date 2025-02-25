小時候被稱讚長得帥！姜泰伍謙虛表示：到了練習室發現有徐康俊＆車銀優，我才明白這個世界很大 XD

由李先彬、姜泰伍主演的新劇《愛情發芽中》（馬鈴薯研究所）即將在3月1日首播，tvN也推出特別綜藝 《馬鈴薯三餐》。

節目中，姜泰伍也被問到開始演戲的契機時，他表示：「小時候不怎麼看電影，第一次看韓國電影是《太極旗－生死兄弟》（太極旗飄揚：生死有情），那時候感動得哭了。我就想要在這個螢幕上從事動搖感情的職業。」他繼續說：「小學5年級的時候，我進入話劇部參加小劇場演出，國高中的時候，我成立青少年短篇影像製作社團，並參加作品。所以也對父母們說『我要成爲藝人、我要成爲演員』那時我的夢想是成為話劇演員。」



之後李先彬就問大家：「有看過泰伍小時候的照片了嗎？這是不得不當藝人的（外貌）。」節目中公開姜泰伍小時候的照片，真的非常帥氣啊！但……姜泰伍謙虛地表示自己都是意外得到的，李先彬：「你這麼說的話……其他人都成什麼了？看看你小時候的樣子。」



接著，姜泰伍又繼續說說：「我後來去了練習室，發現有徐康俊和車銀優。才明白這個世界很大，長得帥的人很多，我真的要努力練習演技。」引發現場大爆笑 XD 而姜泰伍和徐康俊和車銀優之前都是在 Fantagio 娛樂，他還和徐康俊、唯一、孔明和李太奐組過演員團體「5urprise」，不知道大家還有沒有印象呢？



▽ 18:02 開始



另外，《愛情發芽中》以山谷馬鈴薯研究所為背景，講述人生以馬鈴薯為中心的研究員金美京（李先彬 飾），某天冷酷無情的資本主義蘇白虎（姜泰伍 飾）闖進她的生活，性格完全相反的一對男女之間像經過烘烤、油炸、燉煮般的火熱愛情。



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