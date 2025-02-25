小时候被称赞长得帅！姜泰伍谦虚表示：到了练习室发现有徐康俊＆车银优，我才明白这个世界很大 XD

由李先彬、姜泰伍主演的新剧《爱情发芽中》（马铃薯研究所）即将在3月1日首播，tvN也推出特别综艺 《马铃薯三餐》。

节目中，姜泰伍也被问到开始演戏的契机时，他表示：「小时候不怎么看电影，第一次看韩国电影是《太极旗－生死兄弟》，那时候感动得哭了。我就想要在这个萤幕上从事动摇感情的职业。」他继续说：「小学5年级的时候，我进入话剧部参加小剧场演出，国高中的时候，我成立青少年短篇影像制作社团，并参加作品。所以也对父母们说『我要成爲艺人、我要成爲演员』那时我的梦想是成爲话剧演员。」



之后李先彬就问大家：「有看过泰伍小时候的照片了吗？这是不得不当艺人的（外貌）。」节目中公开姜泰伍小时候的照片，真的非常帅气啊！但...姜泰伍谦虚地表示自己都是意外得到的，李先彬：「你这么说的话...其他人都成什么了？看看你小时候的样子。」



接著，姜泰伍又继续说说：「我后来去了练习室，发现有徐康俊和车银优。才明白这个世界很大，长得帅的人很多，我真的要努力练习演技。」引发现场大爆笑 XD 而姜泰伍和徐康俊和车银优之前都是在 Fantagio 娱乐，他还和徐康俊、唯一、孔明和李太奂组过演员团体「5urprise」，不知道大家还有没有印象呢？



▽ 18:02 开始



另外，《爱情发芽中》以山谷马铃薯研究所为背景，讲述人生以马铃薯为中心的研究员金美京（李先彬 饰），某天冷酷无情的资本主义苏白虎（姜泰伍 饰）闯进她的生活，性格完全相反的一对男女之间像经过烘烤、油炸、炖煮般的火热爱情。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻