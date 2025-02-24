SHINee隊長溫流4月訪澳辦個唱，預告將於美洲開唱！新專《CONNECTION》旋登十七地區iTunes專輯榜一位

SHINee隊長溫流宣佈將於2025年4月20日(星期日)假澳門百老匯舉行由D-SHOW主辦的「2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : CONNECTION] IN MACAU」個人演唱會！

以第4張迷你專輯《CONNECTION》回歸的溫流，憑藉其獨特的嗓音和非凡的歌唱實力，成功俘虜了無數樂迷的心，溫流更參與了專輯所有收錄曲的製作以及作詞！ 該專輯在公開發售後，旋即登上日本、台灣、香港、新加坡等一共十七個地區的iTunes「Top Album排行榜一位以及「Worldwide iTunes Album」排行榜二位，而主打歌《Winner》也不負眾望在音源網站BUGS登上實時一位。另外溫流早前更在澳門舉行的亞洲大型音樂慶典2024 SUPERSOUND FESTIVAL裡獲得「本年度男歌手」大獎，再次證實了溫流作為歌手+製作人的實力和人氣！



忙於為個唱奔走的溫流剛在2月份結束了首爾場以及日本場，並於4月初到訪台北後，便會馬上前往澳門跟JJINGGU們(溫流粉絲俱樂部名稱)見面。所屬公司更預告溫流將會到訪美洲，跟全球各地的粉絲見面。在早前落幕的日本場的演唱會，以溫流的過去、現在和未來為主題，並以敘事的方式展現溫流的個人專輯，帶給了現場觀眾深深的感動和餘韻。



溫流澳門站演唱會門票將於3月13日(星期四)中午12時於「澳門百老匯」及「大麦网」官方網站公開發售，票價分別為港幣/澳門幣 $1,688 / $1,288 及 $888。購買門票的所有粉絲可以獲得A3海報及小卡等福利，購買$1,688門票的粉絲更可觀看綵排和獲得VIP掛繩，各位JJINGGU們記住mark實以上搶飛日期和時間啦！





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