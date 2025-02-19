姓「李」的才能加入嗎 XD 李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙主演「辦公室浪漫喜劇」《離婚保險》確定3月31日首播！

tvN新劇《離婚保險》講述的是保險公司革新商品開發組，爲了應對這個時代最熱門的災難「離婚保險」商品而展開的故事，是一部辦公室浪漫喜劇。

確定由李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙主演，這是姓「李」的才能加入嗎 XD

今日公開首版海報，從人壽保險到汽車保險、旅行保險，世界上有很多保險，但離婚也是意想不到的人生災難。在人生巨大的轉折點中，羅基俊（李棟旭 飾）向世界推出支持第二人生的幸福保障型離婚保險，再加上「離婚也需要應對」的字句，讓人好奇他們將要講述的故事。



李棟旭飾演Plus損害保險革新商品開發組保險會計師「羅基俊」，雖然看起來是具備資歷和專業性的完美男人，但卻是經歷過三次離婚。三次結婚和三次離婚，錢包和靈魂都被掏空了，但他在偏見中依舊公開自己的離婚經歷。在離婚率暴漲的時代，他認為離婚是人生中一種意外災難，因此決定開發離婚保險。



李光洙飾演性格小心謹慎、注重安全的風險調查員「安全萬」，他加入離婚保險項目，展開人生中最大的冒險。雖然表面上看起來酷酷的，但其實他的內心十分膽小，經歷與離婚保險開發組成員努力奮鬥後，迎來人生的轉折點。



李主儐飾演保險公司核保人「姜漢德」，長久以來一直認爲忍耐才是正確答案的人，然而在經歷離婚之後，決心成爲完全不同的人。加入離婚保險開發組後，她獲得向世界邁出一步的勇氣，並與羅基俊展開新的關係。



李多熙飾演只以投資觀點看待世界的金融數學家「全娜萊」，她無法認同結婚後一定要把全部精力放在一個人的觀點，因爲價值觀的差異，在蜜月旅行剛回來就離婚了。對自己做出的所有選擇和決定沒有後悔，在加入婚保險開發組的團隊後，生活逐漸發生變化。



另外，《離婚保險》由喜劇電影《愛殺特攻隊》的李元錫導演和《御史與祚怡》的李載允編劇合作打造，確定在3月31日首播！

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