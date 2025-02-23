李浚赫拒当「牛奶香草天使」！请台湾媒体正名「黑巧克力恶魔」！韩网才不甩XDD

以《我的完美秘书》再创生涯高峰的李浚赫，近日收邀来到台湾进行首次海外活动，台湾媒体专访的内容也传到韩国去啦！

《嘘星闻》昨晚（22日）释出采访影片，他在各种称号里选择「最帅反派」而不是韩国粉丝替他取的「牛奶香草天使」，最劲爆(?)的是，他竟然拒绝当「牛奶香草天使」！他反问记者：「我想知道在台湾如果有40岁男演员，听到被叫『牛奶香草天使』会开心吗？」



他甚至当场帮自己取了完全相反属性的称号说：「比起『牛奶香草天使』，『黑巧克力恶魔』听起来比较好吃吧？帮我在台湾改成这个吧！明天新闻标题帮我下『黑巧克力恶魔』，拜托大家了！」



影片很快就吸引韩国粉丝留言「不是，牛奶香草天使可不是随便取的，还是只能叫牛奶香草天使，怎么会不是牛奶香草天使呢？」、「不要试图摆脱……多一个绰号牛奶香草天使白马王子吧」、「害羞的样子也好可爱」「可爱，黑巧克力恶魔也喜欢」、「脸蛋就是牛奶香草天使本身啊！怎么能不叫牛奶香草天使呢」、「真是可爱死了」、「看到台湾的采访很幸福，谢谢台湾朋友们一起喜欢！」……等等。

传到Theqoo论坛‎去，网友满调皮的，纷纷留言「好的，牛奶香草天使」、「你就是牛奶香草天使」、「确实的牛奶香草天使」、「就算那么说，你还是牛奶香草天使」、「但你就是牛奶香草天使啊」、「听起来很好吃是怎样？来不及了，牛奶香草天使」、「越看越像牛奶香草天使」、「好的，知道了，牛奶香草天使」、「用温柔的语气说什么黑巧克力恶魔」……看起来都不甩李浚赫意见啊XDDD。

▼《嘘星闻》采访李浚赫完整影片（李浚赫还有提到搭档韩志旼唷，说亲密戏很害羞，更说「对台湾一见钟情」呢！）



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