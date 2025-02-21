【综合】YTR李镇浩被指「逼死金赛纶」元凶，喊冤「本意是帮她复出」！经纪人反驳：不发声才是帮助

演员金赛纶过世后，外界传出她生前曾因特定YouTuber的攻击而痛苦不堪，被点名YouTuber之一就是娱乐记者出身的李镇浩。 对此，李镇浩愤怒表示冤枉。

李镇浩喊冤

李镇浩在金赛纶酒驾后一共发布4部相关影片，其中2部是关於金赛纶与金秀贤的合照，另外2部关於她的咖啡厅兼职和生活困顿。19日，李镇浩在个人频道PO出长达一小时影片，称自己从未攻击金赛纶，发布影片主要是为了纠正媒体报导的错误之处、告知金赛纶正在经历的困难，媒体和另外两个YouTube频道「横竖研究所」「权永灿tv」才逼死故人的元凶。



李镇浩强调自己的消息来源可信，透露金赛纶一直到去世前都有经纪公司，刚好新的经纪人跟他是旧识，所以最近2年来通过经纪人了解金赛纶的第一手信息，每次上传影片前也都和金赛纶公司人士进行了充分的讨论。

李镇浩指出，金赛纶最初在IG PO出在朋友咖啡厅拍摄的照片、假装做兼职、其实是撒谎，但后来她确实在咖啡厅兼职了很长时间，然而媒体和大众都不再相信。 李镇浩称金赛纶和新公司都很希望复出，甚至曾考虑请他去金赛纶兼职的地方采访。

李镇浩称一直希望帮助金赛纶回归演艺活动，作为佐证公开了去年3月与金赛纶经纪人的通话录音。录音中，经纪人说「总要给她做心肺复苏吧」，李镇浩说：「对啊，不管怎样应该救活她。」



李镇浩表示，金赛纶经纪公司人士也认为指控他伤害故人是毫无根据的，每次爆发争议时他都尽全力帮助金赛纶，故人自己也清楚这一点。



金赛纶家属：「她曾因某Youtuber十分痛苦」

韩国艺人自杀预防协会所长权永灿（就是前文提到的YouTuber）在金赛纶灵堂与其父亲交谈后向媒体透露：「金赛纶的父亲提到，她曾因某个YouTuber的影片而饱受精神痛苦。」

权永灿称，当时金赛纶正在兼职自力更生，但YouTuber却质疑她是否真的在反省，导致她遭受其他YouTuber和大众的舆论攻击：「虽然该YouTube频道已删除相关影片，但我们正在搜集资料。 如果遗属决定提告或向媒体仲裁委员会申诉，我们将提供免费法律支援。」

李镇浩在关於金赛纶的影片中使用了「自称兼职」「她是否真的在反省，我保持怀疑」等语句，在金赛纶去世后立即将相关影片转为非公开，称这是对故人的尊重。



金赛纶经纪人反驳

韩媒20日采访了李镇浩提到的金赛纶经纪人A某，A某表示金赛纶曾与其公司签约、后来已解约，与李镇浩是朋友关系。A某称，每当金赛纶爆出新闻时李镇浩都会联络他，他拜托对方「反正要做影片，请手下留情」「请加入一些正面的内容」。

A某还表示，李镇浩并未就制作影片一事徵求金赛纶本人同意，强调：「如果真心想帮助金赛纶复出，就不应该发布那些影片。」



▽李镇浩关於金赛纶的澄清影片：



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