《黑暗荣耀》「河度领」郑星一不喊金憓秀「前辈」而是「姊姊」：想像妹妹一样照顾她，期待和她合作罗曼史

《黑暗荣耀》第一、二部让观众牢牢记住了「精英男」河度领的扮演者郑星一，他也借该角色迎来事业巅峰，这次合作的前辈兼「青龙的女人」金憓秀。

《揭秘最前线》由金憓秀、郑星一和朱钟赫携手主演，是韩国首部以电视台调查报导局为背景的真实办公喜剧，讲述为了追踪连检察机关和警察都无法解决的案件，调查报导节目组长和社会性为零的降落伞PD一起出生入死的采访记。



最近接受韩媒采访的郑星一分享了自己拍摄期间与另外两位主角的化学反应，「我和朱钟赫一开始真的很快就熟悉了，因为现场我俩总是待在一起，（金）憓秀姐就说『你们俩像中学女生们一样形影不离啊』，他们两位都是非常好的人，非常善良。 现在我们也经常见面，每天都会联系。 憓秀姐是一个非常了不起的人，充满爱心，总是关心我们。 她在演技上也给了很多帮助，钟赫是个很善良的朋友。 我真的很想和他们再次合作。 现场和看剧时学到的东西是不同的，我们在看重播的时候又学到了很多。 虽然有些镜头被剪掉，但我们也很开心地观看。」



郑星一特别提到金憓秀：「她很爱与人相处，也喜欢很多人，一旦喜欢了就会全心全意地付出。 我收到了很多她送的东西，包括食物、围巾、墨镜，常常收到她送来的各种东西，除了物质上的帮助，精神上的支持也很多。 最让我感动的其实是精神上的帮助。 比如说，第一次和这么伟大的演员一起演戏，可能会很紧张和不安，但她总是称赞我，鼓励我，让我能够快速进入角色。 中间她还特意感谢我，她说当时有点不稳定，是我一直在支持她，稳住了中心，她很感谢我，虽然演员之间也会说『我这样那样，幸亏有你』，但像姐姐这样的人其实并不需要做这些，但她还是会鼓励我，让我感觉非常温暖。」

郑星一还透露金憓秀有时像个孩子一样天真，「她有时就像个孩子一样，有些时候让人觉得她好像不太成熟。 其实不是真的不成熟，而是会让我想要像照顾妹妹一样照顾她。 有时候她有些事做得不好，我就会想要帮她。 她很喜欢开玩笑，这也是为什么大家都这样说她。」



至於称呼金憓秀为「姐姐」的原因，郑星一解释：「一开始我叫她『前辈』，但因为我有个姐姐，所以渐渐地就自然地叫她『姐姐』了。 钟赫看到我这么叫她，也说『那我也应该叫她姐姐』，就这样我们很快就亲近起来了。」



早前一次采访中，郑星一透露他很想与金憓秀一起拍浪漫爱情戏，「当时有人问我，如果再合作一次，会和谁（金憓秀、朱钟赫）一起演，我就说『当然是和姐姐一起』，因为那样就能拍浪漫戏了。 其实我从来没想过，但因为这是我没尝试过的类型，所以我希望能够试一试。 如果有机会参与激烈的浪漫爱情戏，我一定会愿意尝试，真的很想尝试一下。」

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