徐康俊＆秦基周《臥底高中》第4集收視8.3%刷新高！開播後好評不斷，韓網友：「劇情很有趣、徐康俊真的太帥了」

由徐康俊、秦基周主演的《臥底高中》第4集全國收視8.3%、首都圈收視8.3%，收視持續創高，受到了熱烈的關注。

這集播出中，針對鄭海成（徐康俊 飾）和李東民（申俊航 飾）、朴泰秀（張成范 飾）之間發生的事情，學校暴力委員會正式展開。鄭海成爲了證明朴泰秀賭博的事實，指示運營賭博網站的具尚泰社長（趙在允 飾）作證，把他帶到學校暴力委員會現場，接著李東民也告發朴泰秀的惡行，讓所有情況告一段落。



圍繞在炳文高中的第二怪談也被揭曉，鄭海成爲了揭開內幕，查看了學校內1樓的掛鐘，這時知道才知道學生會室裡也有同樣的掛鐘。鄭海成爲了進入學生會室，決心成爲學生會的成員，成為學生會的成員的條件是：校排前10名、100人以上推薦簽名、學生會成員有最終選拔權利。國內部門第4組的組員為了讓鄭海成好好讀書考到前10名，還幫他募集100人的簽名。不過...很好奇為什麼宥貞會反對鄭海成加入學生會～



不僅如此，鄭海成還發生因為教召不得不離開學校的突發情況，以生病為由請了病假，但是...導師吳秀雅（秦基周 飾）因為擔心他，所以說要送粥給他，沒想到又迎來一個危機！因為鄭海成學校資料居住地的屋塔房裡什麼東西都沒有，為了裝成有人住的房子，國內部門第4組的組員又急忙地佈置，由於吳秀雅的到訪，三人急忙地躲進衣櫃裡。這集尾聲，因為吳秀雅踩到地上的按摩球摔倒，拉著鄭海成一起摔倒，兩人就這樣接吻了，這場面收視還高達10.3％，再加上躲在衣櫃李的朴美貞（尹可而 飾）直接親了想到打噴嚏的高英勛（趙福來 飾），最後所有人直接相見 XD



而《臥底高中》的好評不斷，韓網友：「感覺收視會再上去！我們繼續上去吧」、「第4集大有趣，好久沒邊看電視劇邊笑了」、「徐康俊真的太帥了」、「昨天的結尾太搞笑了」、「每次看到徐康俊的臉都覺得他長得太帥了」、「徐康俊的臉和演技也超有趣」、「故事情節也很有趣」、「去海外旅行吧」、「演員們的演技也很好」、「徐康俊和秦基周 默契度也好、演技也好」、「剛開始以爲會很幼稚，但是很有意思」等等。《臥底高中》逢星期五、六 21:50 在「黃Viu」上架，可免費追看劇集的最新中字。

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