2025 Super Junior舞王之爭，神童再獲勝！希澈爆料銀赫solo也用SM練習室

Super Junior隊內主舞、舞王之爭，是神童還是銀赫？吵了好幾年，最新評比神童再次獲勝！

回顧Super Junior舞王之爭，在2022年年底在《認識的哥哥》上開始浮出檯面，神童和銀赫兩人互嗆毫不心軟，神童嗆銀赫「伸縮自如但很無聊」，銀赫用《街頭男戰士》評審的身分回嗆：「我是評論他們的人！」最後……由《認哥》舞王閔庚勳選出人選，是神童！理由是自己也是街頭發跡的(?)。神童就這麼成為2023 Super Junior舞王！



2024呢？銀赫和東海主持的YouTube節目《要來這邊嗎》請到知名編舞家崔榮晙（另譯崔容俊），他同時是Super Junior〈Show Time〉編舞老師，是銀赫邀請他編舞的。崔榮晙評價神童很有技巧，但就編舞家的角度喜歡能在舞台中央，協調性高又有準確度細節的人，就Super Junior表演來看，銀赫總是在中間，所以──銀赫是主舞！搞笑的是，白虎猜崔榮晙是因為在銀赫的地盤講銀赫想聽的話，銀赫怕崔榮晙改變主意便要他別去神童節目！



來到2025年，最新一集《認哥》，銀赫帶Solo曲〈UP N DOWN〉特別舞者神童和J BLACK快閃表演，希澈問J BLACK神童和銀赫誰舞跳得好，J BLACK就沒有像崔榮晙向利益看(?)力挺找自己合作的銀赫了，評價神童「那個重量並不是因為重而來的重量」，神童當選舞王！銀赫一聽馬上質問：「哥，你是我請來的啊！」笑翻全場！



而銀赫快閃《認哥》的內容還有其他搞笑的事，希澈爆料銀赫離開了SM娛樂和東海兩人自立門戶，由於新公司ODE娛樂還沒有專屬練習室，便靠神童和J BLACK一起在SM娛樂練習室練舞！咖啡也記在SM內部的帳！銀赫、東海和圭賢，離開SM娛樂後和老東家仍有相當多糾葛，總是成為話題啊！



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▼最後再聽聽銀赫這次拿一位的Solo曲〈UP N DOWN〉吧！



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