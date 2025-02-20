2025 Super Junior舞王之争，神童再获胜！希澈爆料银赫solo也用SM练习室

Super Junior队内主舞、舞王之争，是神童还是银赫？吵了好几年，最新评比神童再次获胜！

回顾Super Junior舞王之争，在2022年年底在《认识的哥哥》上开始浮出台面，神童和银赫两人互呛毫不心软，神童呛银赫「伸缩自如但很无聊」，银赫用《街头男战士》评审的身分回呛：「我是评论他们的人！」最后……由《认哥》舞王闵庚勋选出人选，是神童！理由是自己也是街头发迹的(?)。神童就这么成为2023 Super Junior舞王！



2024呢？银赫和东海主持的YouTube节目《要来这边吗》请到知名编舞家崔荣晙（另译崔容俊），他同时是Super Junior〈Show Time〉编舞老师，是银赫邀请他编舞的。崔荣晙评价神童很有技巧，但就编舞家的角度喜欢能在舞台中央，协调性高又有准确度细节的人，就Super Junior表演来看，银赫总是在中间，所以――银赫是主舞！搞笑的是，白虎猜崔荣晙是因为在银赫的地盘讲银赫想听的话，银赫怕崔荣晙改变主意便要他别去神童节目！



来到2025年，最新一集《认哥》，银赫带Solo曲〈UP N DOWN〉特别舞者神童和J BLACK快闪表演，希澈问J BLACK神童和银赫谁舞跳得好，J BLACK就没有像崔荣晙向利益看(?)力挺找自己合作的银赫了，评价神童「那个重量并不是因为重而来的重量」，神童当选舞王！银赫一听马上质问：「哥，你是我请来的啊！」笑翻全场！



而银赫快闪《认哥》的内容还有其他搞笑的事，希澈爆料银赫离开了SM娱乐和东海两人自立门户，由於新公司ODE娱乐还没有专属练习室，便靠神童和J BLACK一起在SM娱乐练习室练舞！咖啡也记在SM内部的帐！银赫、东海和圭贤，离开SM娱乐后和老东家仍有相当多纠葛，总是成为话题啊！



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▼最后再听听银赫这次拿一位的Solo曲〈UP N DOWN〉吧！



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