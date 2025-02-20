Viu原创韩剧《卧底高中》被喻韩版《逃学威龙》徐康俊剧本百中选一，化身王牌特工对抗金信禄！

由徐康俊、秦基周、金信禄和金珉周主演的 Viu Original 原创韩剧《卧底高中》即将强势来袭，该剧结合动作、搞笑、悬疑和爱情等丰富元素，势必吸引剧迷青睐！看完以下【七大看点】后，即可在2月21号起逢星期五、六晚上透过「黄Viu」收看。

1. 韩版《逃学威龙》

Viu Original 原创动作韩剧《卧底高中》讲述为了追查高宗皇帝消失的金块行踪，国情院王牌特工－郑海成（徐康俊 饰）伪装成高中生潜入校园追查，并与热血代课老师－吴秀雅（秦基周 饰）展开了一段笑料百出的伪高中生活！《卧底高中》的故事大纲媲美亚洲观众熟悉的电影《逃学威龙》，韩版有望呈现更细腻唯美的氛围。



2. 徐康俊退伍作品

徐康俊早於2023年5月退伍，当时韩国媒体更披露他已经接到100多部剧本的合作邀请，可是回归一事一直只闻楼梯响，不见人下楼；时隔一年半，他「百中挑一」的作品《卧底高中》终於面世，该剧更是他从未尝试过的动作搞笑题材，反转魅力引发剧迷关注。



3. 浪漫剧专业户变身王牌特工

过去徐康俊凭著《奶酪陷阱》、《你也是人类吗》、《天气好的话，我会去找你》奠定了「浪漫剧专业户」的形象，演技亦备受肯定；今次一改戏路，化身金牌特工混入校园，原本只是奉命追查金块下落，但是随著日子过去，这位转学生逐渐融入校园生活，也渐渐发现不少学校内部问题，让理事长徐明珠（金信禄 饰）对他产生警惕！



4. 秦基周化身热血教师

「童颜美人」秦基周入行前经历相当丰富，她不但曾在三星集团担任IT顾问，又试过从事记者，最后她透过模特儿选拔大赛入行，正式开启了演员之路；虽然她在入行初期经常面试失败，但是她坦言对於行业充满热情，这正好与《卧底高中》角色吴秀雅不谋而合！剧中秀雅是一位个性积极、充满热情的高中代课老师，但是她比谁都关心学生，也因为无法容忍不公义，不时被卷入漩涡之中。到底是甚么原因迫使她站上风口浪尖？观众记得透过剧集找出答案。



5. 徐康俊&秦基周大玩「师生恋」

近日剧组释出了全新预告，曝光了郑海成（徐康俊 饰）和吴秀雅（秦基周 饰）的初次见面，秀雅更一见钟情直言小鹿乱撞；岂料一转眼海成以转学生身份来到秀雅任职的高中，使她不禁怀疑海成的背景，海成没大没小的说话方式更让她怒不可遏！不过渐渐走近的两人慢慢点燃了甜蜜，更超越「师生」关系上演粉红化学反应。



6. 最强绿叶金信禄加盟

话剧演员出身的金信禄（金新绿）近年踩入影视界，更先后参演了多部话题大作，包括《谤法》、《怪物》、《你是我的春天》等，其中她在Viu Original原创韩剧《财阀家的小儿子》表现尤其亮眼，更藉凭贪婪姑姑一角获提名百想艺术大赏「最佳女配角」！今次她在新戏《卧底高中》再度挑战反派，并以著名私立学校屏门高中理事长徐明珠一角登场，将与徐康俊为了校园问题针锋相对，制作组亦称：「海报上出现了躲在教室里准备反击的海成和秀雅，以及展现无法预测的微笑的明珠，反映了三人对立的局面。」



7. 金珉周转型成功

限定女团 IZ*ONE 出身的成员金珉周出道以来积极参与影视作品，近年她透过韩剧 《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》夺得「最佳女新人」宝座，可说是偶像转型演员的成功例子！她将在《卧底高中》饰演屏门高中理事长徐明珠的独生女李艺娜，无论从学业到人气投票，她都包揽了第一名；实际上她只为得到妈妈认可而不分昼夜地孤军奋战。



Viu Original 原创韩剧《卧底高中》将於2月21号起逢星期五、六晚上在「黄Viu」播出，香港观众亦可一并收看《魔女》、《流氓读书会》，免费紧贴最新韩剧。



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