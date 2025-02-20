震撼！Jennie & Doechii合作，帶來視覺與音樂雙重衝擊

超人氣女團BLACKPINK成員Jennie與美國最炙手可熱的說唱歌手Doechii聯手展開了史詩級的合作。

Jennie將於21日下午2點通過各大音樂平台公開新曲《ExtraL》，這首歌由格萊美獎得主Doechii伴唱。兩人的新曲宣傳海報同樣引人注目，展現出了強烈的視覺衝擊力。 Jennie和Doechii頭靠頭，散發出無與倫比的魅力與氣場。



Doechii是美國最火的說唱歌手之一，並在第67屆格萊美獎上獲得了「最佳說唱專輯」獎項。 她與Jennie的合作也因此備受期待。



這次史詩級的合作讓人對Jennie的首張個人專輯《Ruby》充滿期待。 專輯中除了Doechii外，還邀請了Dua Lipa、Donald Glover等重量級藝術家參與。

新專輯中收錄了《Mantra》、《Love Hangover》 （feat. Dominic Fike）、《ExtraL》（feat. Doechii）、《Handlebars》 （feat. Dua Lipa）、《Zen》、《with the IE （way up）》、《Damn Right》 （feat. Childish Gambino and Kali Uchis）、《Filter》、《Seoul City》等共15首歌曲。

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