震撼！Jennie & Doechii合作，带来视觉与音乐双重冲击

超人气女团BLACKPINK成员Jennie与美国最炙手可热的说唱歌手Doechii联手展开了史诗级的合作。

Jennie将於21日下午2点通过各大音乐平台公开新曲《ExtraL》，这首歌由格莱美奖得主Doechii伴唱。两人的新曲宣传海报同样引人注目，展现出了强烈的视觉冲击力。 Jennie和Doechii头靠头，散发出无与伦比的魅力与气场。



Doechii是美国最火的说唱歌手之一，并在第67届格莱美奖上获得了「最佳说唱专辑」奖项。 她与Jennie的合作也因此备受期待。



这次史诗级的合作让人对Jennie的首张个人专辑《Ruby》充满期待。 专辑中除了Doechii外，还邀请了Dua Lipa、Donald Glover等重量级艺术家参与。

新专辑中收录了《Mantra》、《Love Hangover》 （feat. Dominic Fike）、《ExtraL》（feat. Doechii）、《Handlebars》 （feat. Dua Lipa）、《Zen》、《with the IE （way up）》、《Damn Right》 （feat. Childish Gambino and Kali Uchis）、《Filter》、《Seoul City》等共15首歌曲。

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