元斌&金賽綸《大叔》互相成就：為照顧10歲的她戒煙！她曾說：希望成為像大叔一樣正直的大人

神秘男神元斌自2010年拍攝完《大叔》（又譯《孤膽特工》）之後幾乎是息影狀態，度過了長達15年的空白期，近日重返大眾視線，則是因為前去弔唁後輩女演員金賽綸，他的現身也在韓網上掀起了熱議。

元斌和金賽綸因電影《大叔》結緣，因此他與妻子李奈映送上的花圈更是讓人感到沉痛。 《大叔》重當時年僅10歲的金賽綸展現了令人難以置信的演技，。 她飾演被犯罪集團綁架的鄰家小女孩「素美」，元斌則飾演前特工「泰植」，二人展現了完美的默契。



2014年金賽綸曾在某綜藝節目中表示：「在演戲的過程中，我遇到了許多前輩，學到了很多東西。 鄭普碩爸爸（《能聽見我的心嗎》）、薛景求爸爸（《等待回家的日子》）都讓我印象深刻，但元斌叔叔是我最難忘的。 」可見她對元斌有著特別的感情。



金賽綸憑藉與元斌的合作，通過《大叔》成功地給觀眾中留下了深刻的印象，並獲得了「天才童星」的稱號。 據悉元斌當時為了照顧才10歲的金賽綸，戒掉了香煙，這個習慣一直維持到了現在。



2010年金賽綸曾通過自己的社交帳號分享過元斌贈送的禮物，並寫道：「希望自己像《大叔》里的泰植叔叔一樣成為正直的大人。 這個禮物在我房間里，佔據了特別的位置」、「元斌叔叔送的梳子，太喜歡了」，並公開了元斌送給她的禮物照片。



생각해보면 김새론 아역때 원빈한테 노트북 선물받았다고 욕하던 사람들 진짜 잘 사세요? 이거 받았다고 김새론 싸이월드 찾아가서 욕박던 사람들 생각나네. pic.twitter.com/KTaE84hRAn — 갸라도식 (@fuxxinxitch) February 16, 2025

對元斌來說《大叔》也是一部意義非凡的作品，也是他近15年裡最後一部電影，二人的關係因為這部作品變得深厚，而元斌時隔15年再次打破空白期，出現在金賽綸的靈堂，他被拍到一直低頭落淚，這一幕讓人更覺悲痛和惋惜。





고인과의 마지막 인사를 위해

15년 공백에도 불구하고 '김새론 빈소' 찾은 원빈! pic.twitter.com/q3PRoS681y — 단죄의 시간 (@sysmedi) February 17, 2025

網友們也紛紛表示：「這對他們來說都是人生代表作，而元斌的《大叔》是他的最後一部作品」、「從金賽綸小時候就看著她長大，真是太難過了」、「由於是限制級作品，元斌和她一起合作過的童星也經歷了很多，如今同事不幸去世，實在令人心痛」、「元斌為了金賽綸曾戒煙，真讓人感動」等等。

2月19日，金賽綸正式發殯、下葬，在親友的護送下走完了人生的最後一程。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞