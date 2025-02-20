Disney+新劇《狂醫魔徒》朴恩斌反派眼神超殺！掐住師父薛景求的脖子揚言：「希望老師您快點死」

這樣的「朴恩斌」是第一次看到！！她與薛景求激烈對峙的 Disney+ 醫學驚悚劇《狂醫魔徒》雙人海報與最新預告公開，兩大演技派飆戲真的太過癮啦！！

劇情講述曾經是前途無量的天才醫生「鄭世玉」（朴恩斌 飾），與讓自己墜入深淵的師父「崔德熙」（薛景求 飾）重逢後，展開一場激烈對峙的故事。





海報中，成為「影子醫生－世玉」的朴恩斌用充滿憤怒與決心的強烈眼神，完美傳達了角色的情感。薛景求則以壓倒性的存在感將緊張氛圍推向極致，他飾演世界頂尖的神經外科醫生－德熙，也是將朴恩斌推入深淵的人。海報標語寫著「希望老師您快點死」暗示兩人之間深厚的情感裂痕，也勾起觀眾對即將展開的故事的好奇心。



▼《狂醫魔徒》前導預告，過往的「世玉」對師父「德熙」充滿深深尊敬與信任。然而，當「德熙」無情地對「世玉」說出「妳這輩子都別想再進，那個讓妳如此迷戀的手術室了」的台詞後，讓人不禁好奇兩人之間究竟發生了什麼事。這部劇將於3月19日在Disney+獨家上線播出。



預告最後，兩人以截然不同的面貌重逢，預示著一段前所未見的精彩師徒關係即將誕生，讓人格外期待。如導演金正鉉所言，朴恩斌用大眾從未見過的全新面貌，細膩且爆發性地詮釋了「世玉」複雜多變的情感。而薛景求僅憑眼神與表情便散發出壓倒性的存在感，將劇中的緊張感推向巔峰。兩位演員如此精彩的演技對決，成為《狂醫魔徒》的核心觀賞重點，也讓這部劇成為3月最受期待的作品。



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