Disney+新剧《狂医魔徒》朴恩斌反派眼神超杀！掐住师父薛景求的脖子扬言：「希望老师您快点死」

这样的「朴恩斌」是第一次看到！！她与薛景求激烈对峙的 Disney+ 医学惊悚剧《狂医魔徒》双人海报与最新预告公开，两大演技派飙戏真的太过瘾啦！！

剧情讲述曾经是前途无量的天才医生「郑世玉」（朴恩斌 饰），与让自己坠入深渊的师父「崔德熙」（薛景求 饰）重逢后，展开一场激烈对峙的故事。





海报中，成为「影子医生－世玉」的朴恩斌用充满愤怒与决心的强烈眼神，完美传达了角色的情感。薛景求则以压倒性的存在感将紧张氛围推向极致，他饰演世界顶尖的神经外科医生－德熙，也是将朴恩斌推入深渊的人。海报标语写著「希望老师您快点死」暗示两人之间深厚的情感裂痕，也勾起观众对即将展开的故事的好奇心。



▼《狂医魔徒》前导预告，过往的「世玉」对师父「德熙」充满深深尊敬与信任。然而，当「德熙」无情地对「世玉」说出「你这辈子都别想再进，那个让你如此迷恋的手术室了」的台词后，让人不禁好奇两人之间究竟发生了什么事。这部剧将於3月19日在Disney+独家上线播出。



预告最后，两人以截然不同的面貌重逢，预示著一段前所未见的精彩师徒关系即将诞生，让人格外期待。如导演金正铉所言，朴恩斌用大众从未见过的全新面貌，细腻且爆发性地诠释了「世玉」复杂多变的情感。而薛景求仅凭眼神与表情便散发出压倒性的存在感，将剧中的紧张感推向巅峰。两位演员如此精彩的演技对决，成为《狂医魔徒》的核心观赏重点，也让这部剧成为3月最受期待的作品。



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