25歲金賽綸16年的從藝之路回顧！曾是韓國最年輕的坎城影展紅毯明星！《大叔》導演：希望大家記住她是一個愛笑、享受演技的好演員

電影《大叔》（又譯《孤膽特工》）中，年僅10歲卻展現出卓越演技的金賽綸，以「國民妹妹」的形象深深紮根於大眾心中，但她卻在25歲這一年輕的年齡離世。

金賽綸從9歲起便活躍在銀幕和家庭劇場，被公認為韓娛圈最具代表性的童星之一。 2001年，金賽綸作為雜誌《Enfant》的童星模特進入娛樂圈，並於2009年憑藉電影《等待回家的日子》（又譯《旅行者》）正式開始演藝生涯。



《等待回家的日子》是韓國導演李昌東與法國合作的電影，金賽綸通過1000：1的競爭率，成功獲得了飾演「真熙」一角的機會。 這部作品還受邀參加了坎城電影節，就此金賽綸成為韓國國內踏上坎城影展紅毯最年輕的的女演員。 然而真正讓她為大眾熟知的是2010年與元斌主演的電影《大叔》。



Cute ^^ RT @fantagiogroup: 5년 전, 국내 최연소 배우로 처음 칸 영화제에 참석했던 배우 김새론! 풋풋한 꼬마 숙녀의 모습~ 이게 바로 특급 사랑스러움 pic.twitter.com/9Ts25c3Vqs — Nessie✨️ (@nessimaulidina) May 22, 2014

在《大叔》中金賽綸飾演的是一個與毒品和酗酒的母親生活，被犯罪集團綁架，等待鄰家當鋪老闆（元斌 飾）營救的小女孩「素美」一角。 她細膩地表現出一個在父母缺乏關愛下過早成熟的小女孩的情感，獲得了極高的評價。 儘管這部電影被定為青少年不宜觀看，但依然吸引了超過600萬觀眾，金賽綸也因此獲得了「國民妹妹」的稱號。



此後，金賽綸出演了電視劇《能聽見我的心嗎》（2011）、《媽媽是什麼》（2012）、《女王的教室》（2013），展現了她日漸成熟的演技。



2014年金賽綸在鄭柱理導演的電影《道熙呀》中飾演被生活逼到絕境的少女「道熙」，並與裴鬥娜合作。 憑藉此片金賽綸再次受邀參加坎城電影節。金賽綸卓越的演技也得到了獎項的認可，憑藉電影《等待回家的日子》獲得了第19屆釜日電影獎最佳新人女演員獎; 以《大叔》獲得了第8屆韓國電影大賞最佳新人女演員獎，憑《道熙呀》獲得了第35屆青龍賞新人女演員獎。



2015年金賽綸挑戰時代劇，出演了兩部劇集《雪路》，在其中飾演日本軍慰安婦受害者「英愛」一角，並憑此獲得了中國金雞百花獎最佳女主角獎。



此後金賽綸在電視劇《魔女寶鑑》（2016）、《優秀巫師賈鬥心》（2021）、電影《惡鄰佈局》（2018）等作品中活躍，逐漸脫去童星形象成長為主角和重要配角的演員。



然而金賽綸光明的前途在2022年5月的一次醉駕之後停擺，她的演藝事業遭遇了重大打擊。 2022年5月18日，金賽綸在首爾清潭洞附近發生醉駕事故，撞上了護欄、路燈和變壓器，當時她血液中的酒精濃度高達0.2%，遠遠超過了駕照註銷的標準（0.08%）。 事後金賽綸因違反道路交通法被罰款2000萬（韓幣，下同），隨後暫停了所有活動並進入自我反省期。 為了賠償車禍一帶商家的損失、變壓器維修以及廣告、影視劇的違約金，金賽綸向當時的經紀公司GOLD MEDALIST借款7億。這起車禍直接導致金賽綸參與的Netflix系列劇《獵犬》大部份拍攝內容被剪輯，她也從SBS電視劇《推理之神》撤出，KBS則對她實施了禁播處分。



此後有消息稱金賽綸生活拮据，在咖啡店和演技學院兼職掙錢。 去年5月她嘗試通過參加話劇《蘿蔔泡菜》復出，但由於健康原因最終退出。 金賽綸還曾表示會通過加入電影《吉他男》重新回歸，但這部作品成為了她的遺作。

《吉他男》講述了一名天才吉他手加入獨立樂隊「火山」後發生的故事，導演李宣正不僅執導了這部電影，還親自出演，與金賽綸搭檔演出。 電影已於去年11月完成拍攝，並即將上映。



作為曾經深受喜愛的「國民妹妹」，金賽綸在復出前夕突然離世令許多人感到惋惜和悲痛。 曾經與金賽綸合作過《大叔》的導演在得知她離世後，表示：「「金賽綸不是天才童星，而是一個感性豐富的孩子。 儘管年紀小，但我感覺她似乎能夠理解成人的情感。 作為導演，我在拍攝過程中受益匪淺，尤其是在《大叔》中，她為影片貢獻了重要的部份。 （那次事故）她確實也存在錯誤和過失，作為公眾人物，她似乎受到了很多批評。 我希望她不要被記成一個悲劇性結束生命的年輕女演員，更希望大家記住她是一個在拍攝現場充滿笑聲、享受演技的演員。」

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