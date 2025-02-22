金秀賢瘋狂喊丁海寅「Hae in啊」，後者反應超搞笑！網友：還記得另一個「Hae in嗎」

BIGBANG成員G-Dragon攜金泰浩PD與鄭亨敦打造首檔個人綜藝《Good Day》，並邀請豪華嘉賓陣容助陣，讓粉絲期待值瞬間拉滿！

節目於2月16日正式首播，一位接著一位嘉賓登場，直到金秀賢亮相時，直接將氣氛推向了高潮。



GD還邀請了一眾同為1988年生的同齡藝人好友，除了金秀賢之外，還有李洙赫、丁海寅、任時完、黃光熙等人，多位男神同框的畫面實屬少見，難怪不少網友直呼「不敢想像」、「簡直像是在看年末頒獎典禮」、「耳邊響起『誰是我的新郎』的歌聲」！



굿데이 1화 88즈의 88나라 CUT #정해인



최종 커플 투표까지 하는게 너무 웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/eHaKm1uYg6 — 하이 (@hi_100401) February 16, 2025

其中最搞笑的一幕就是金秀賢和丁海寅的對話，金秀賢不停地喊「海寅啊」、「海寅啊」，聽得一旁的丁海寅無可奈何地反問「別再叫我啦」！逗得其他人哈哈大笑！



정해인이랑 김수현이 대화를 주고받고 있다고……미친거라고이건 pic.twitter.com/EV1ONiggGY — 온누 (@ksheat__) February 16, 2025

這一幕讓不少網友聯想到了金秀賢和金智媛主演的人氣劇《淚之女王》，金智媛扮演的女主角叫「洪海仁」（홍해인），和丁海寅（정해인）的後兩個字韓文發音一模一樣，TVING官方YouTube頻道之前還專門剪輯過一段兩人的「應答」惡搞短片，配上《淚之女王》裡的金秀賢和《媽媽朋友的兒子》裡丁海寅的片段，後者在前者一聲聲呼喚中逐漸失去理智，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！



丁海寅和金秀賢是同齡好友，丁海寅曾在綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》上提到過金秀賢和任時完，非常自豪地表示：「不知不覺就和那些朋友變得親近了，經常見面，一起運動。」

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