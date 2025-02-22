25岁金赛纶16年的从艺之路回顾！曾是韩国最年轻的坎城影展红毯明星！《大叔》导演：希望大家记住她是一个爱笑、享受演技的好演员

电影《大叔》（又译《孤胆特工》）中，年仅10岁却展现出卓越演技的金赛纶，以「国民妹妹」的形象深深扎根於大众心中，但她却在25岁这一年轻的年龄离世。

金赛纶从9岁起便活跃在银幕和家庭剧场，被公认为韩娱圈最具代表性的童星之一。 2001年，金赛纶作为杂志《Enfant》的童星模特进入娱乐圈，并於2009年凭藉电影《等待回家的日子》（又译《旅行者》）正式开始演艺生涯。



《等待回家的日子》是韩国导演李昌东与法国合作的电影，金赛纶通过1000：1的竞争率，成功获得了饰演「真熙」一角的机会。 这部作品还受邀参加了坎城电影节，就此金赛纶成为韩国国内踏上坎城影展红毯最年轻的的女演员。 然而真正让她为大众熟知的是2010年与元斌主演的电影《大叔》。



Cute ^^ RT @fantagiogroup: 5년 전, 국내 최연소 배우로 처음 칸 영화제에 참석했던 배우 김새론! 풋풋한 꼬마 숙녀의 모습~ 이게 바로 특급 사랑스러움 pic.twitter.com/9Ts25c3Vqs — Nessie✨️ (@nessimaulidina) May 22, 2014

在《大叔》中金赛纶饰演的是一个与毒品和酗酒的母亲生活，被犯罪集团绑架，等待邻家当铺老板（元斌 饰）营救的小女孩「素美」一角。 她细腻地表现出一个在父母缺乏关爱下过早成熟的小女孩的情感，获得了极高的评价。 尽管这部电影被定为青少年不宜观看，但依然吸引了超过600万观众，金赛纶也因此获得了「国民妹妹」的称号。



此后，金赛纶出演了电视剧《能听见我的心吗》（2011）、《妈妈是什么》（2012）、《女王的教室》（2013），展现了她日渐成熟的演技。



2014年金赛纶在郑柱理导演的电影《道熙呀》中饰演被生活逼到绝境的少女「道熙」，并与裴斗娜合作。 凭藉此片金赛纶再次受邀参加坎城电影节。金赛纶卓越的演技也得到了奖项的认可，凭藉电影《等待回家的日子》获得了第19届釜日电影奖最佳新人女演员奖; 以《大叔》获得了第8届韩国电影大赏最佳新人女演员奖，凭《道熙呀》获得了第35届青龙赏新人女演员奖。



2015年金赛纶挑战时代剧，出演了两部剧集《雪路》，在其中饰演日本军慰安妇受害者「英爱」一角，并凭此获得了中国金鸡百花奖最佳女主角奖。



此后金赛纶在电视剧《魔女宝鉴》（2016）、《优秀巫师贾斗心》（2021）、电影《恶邻布局》（2018）等作品中活跃，逐渐脱去童星形象成长为主角和重要配角的演员。



然而金赛纶光明的前途在2022年5月的一次醉驾之后停摆，她的演艺事业遭遇了重大打击。 2022年5月18日，金赛纶在首尔清潭洞附近发生醉驾事故，撞上了护栏、路灯和变压器，当时她血液中的酒精浓度高达0.2%，远远超过了驾照注销的标准（0.08%）。 事后金赛纶因违反道路交通法被罚款2000万（韩币，下同），随后暂停了所有活动并进入自我反省期。 为了赔偿车祸一带商家的损失、变压器维修以及广告、影视剧的违约金，金赛纶向当时的经纪公司GOLD MEDALIST借款7亿。这起车祸直接导致金赛纶参与的Netflix系列剧《猎犬》大部份拍摄内容被剪辑，她也从SBS电视剧《推理之神》撤出，KBS则对她实施了禁播处分。



此后有消息称金赛纶生活拮据，在咖啡店和演技学院兼职挣钱。 去年5月她尝试通过参加话剧《萝卜泡菜》复出，但由於健康原因最终退出。 金赛纶还曾表示会通过加入电影《吉他男》重新回归，但这部作品成为了她的遗作。

《吉他男》讲述了一名天才吉他手加入独立乐队「火山」后发生的故事，导演李宣正不仅执导了这部电影，还亲自出演，与金赛纶搭档演出。 电影已於去年11月完成拍摄，并即将上映。



作为曾经深受喜爱的「国民妹妹」，金赛纶在复出前夕突然离世令许多人感到惋惜和悲痛。 曾经与金赛纶合作过《大叔》的导演在得知她离世后，表示：「「金赛纶不是天才童星，而是一个感性丰富的孩子。 尽管年纪小，但我感觉她似乎能够理解成人的情感。 作为导演，我在拍摄过程中受益匪浅，尤其是在《大叔》中，她为影片贡献了重要的部份。 （那次事故）她确实也存在错误和过失，作为公众人物，她似乎受到了很多批评。 我希望她不要被记成一个悲剧性结束生命的年轻女演员，更希望大家记住她是一个在拍摄现场充满笑声、享受演技的演员。」

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