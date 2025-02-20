元斌&金赛纶《大叔》互相成就：为照顾10岁的她戒烟！她曾说：希望成为像大叔一样正直的大人

神秘男神元斌自2010年拍摄完《大叔》（又译《孤胆特工》）之后几乎是息影状态，度过了长达15年的空白期，近日重返大众视线，则是因为前去吊唁后辈女演员金赛纶，他的现身也在韩网上掀起了热议。

元斌和金赛纶因电影《大叔》结缘，因此他与妻子李奈映送上的花圈更是让人感到沉痛。 《大叔》重当时年仅10岁的金赛纶展现了令人难以置信的演技，。 她饰演被犯罪集团绑架的邻家小女孩「素美」，元斌则饰演前特工「泰植」，二人展现了完美的默契。



2014年金赛纶曾在某综艺节目中表示：「在演戏的过程中，我遇到了许多前辈，学到了很多东西。 郑普硕爸爸（《能听见我的心吗》）、薛景求爸爸（《等待回家的日子》）都让我印象深刻，但元斌叔叔是我最难忘的。 」可见她对元斌有著特别的感情。



金赛纶凭藉与元斌的合作，通过《大叔》成功地给观众中留下了深刻的印象，并获得了「天才童星」的称号。 据悉元斌当时为了照顾才10岁的金赛纶，戒掉了香烟，这个习惯一直维持到了现在。



2010年金赛纶曾通过自己的社交帐号分享过元斌赠送的礼物，并写道：「希望自己像《大叔》里的泰植叔叔一样成为正直的大人。 这个礼物在我房间里，占据了特别的位置」、「元斌叔叔送的梳子，太喜欢了」，并公开了元斌送给她的礼物照片。



생각해보면 김새론 아역때 원빈한테 노트북 선물받았다고 욕하던 사람들 진짜 잘 사세요? 이거 받았다고 김새론 싸이월드 찾아가서 욕박던 사람들 생각나네. pic.twitter.com/KTaE84hRAn — 갸라도식 (@fuxxinxitch) February 16, 2025

对元斌来说《大叔》也是一部意义非凡的作品，也是他近15年里最后一部电影，二人的关系因为这部作品变得深厚，而元斌时隔15年再次打破空白期，出现在金赛纶的灵堂，他被拍到一直低头落泪，这一幕让人更觉悲痛和惋惜。





고인과의 마지막 인사를 위해

15년 공백에도 불구하고 '김새론 빈소' 찾은 원빈! pic.twitter.com/q3PRoS681y — 단죄의 시간 (@sysmedi) February 17, 2025

网友们也纷纷表示：「这对他们来说都是人生代表作，而元斌的《大叔》是他的最后一部作品」、「从金赛纶小时候就看著她长大，真是太难过了」、「由於是限制级作品，元斌和她一起合作过的童星也经历了很多，如今同事不幸去世，实在令人心痛」、「元斌为了金赛纶曾戒烟，真让人感动」等等。

2月19日，金赛纶正式发殡、下葬，在亲友的护送下走完了人生的最后一程。

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