金賽綸生前經濟拮据是真的！廣告、影視劇違約金+車禍賠款，向前公司借7億無力償還

金賽綸因生前發生酒駕事故所產生的違約金和賠償金，因資金不足曾向前經紀公司借了7億（韓幣，下同）。

2022年5月金賽綸於首爾江南區鶴洞十字路口發生酒駕事故，撞上了路邊的變壓器，導致江南一帶發生了大規模的停電，造成了巨額的損失。 同時她還因違反廣告及電視劇出演合同，被要求支付大量的違約金。



當時金賽綸手頭緊張，於是向當時的經紀公司GOLD MEDALIST借錢來解決，同時她與GOLD MEDALIST的專屬合同於同年12月到期，金賽綸承諾會償還違約金。

然而隨著金賽綸的演藝活動中斷，她未能按時償還，復出前景也比預期更加冷淡。 金賽綸只能在咖啡店和演藝學園等地方當兼職生勉強維持生計，但仍然無力償還債務。由於債務償還延遲，GOLD MEDALIST已向金賽綸發出了催款通知書。 +由於公司用公司資金借給金賽綸，如果她不償還債務，可能會構成背信行為，債務金額大約為7億。 她也曾請求公司給予更多時間，並表示一定會還清債務，可惜的是她未能履行承諾，在25歲如花的年紀離開了人世。

2月16日下午金賽綸被友人發現在家中身亡，警方透露未在現場發現遺書，是否進行屍檢將根據家屬意願決定。 金賽綸的靈堂設在首爾峨山醫院，元斌、金寶羅、韓韶禧等娛樂圈同僚前往弔唁。根據遺屬的意願，出殯當天將不對外公開，墓地也尚未公開。



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