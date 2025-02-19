超諷刺！1年前還在惡評金賽綸，如今卻開始悼念，韓網友雙重態度挨批：這種人其實很多

2月16日，年僅25歲的「國民妹妹」金賽綸被發現在家中身亡，韓娛圈陷入哀痛中。與此前只要是她的消息，留言區多是謾罵的過往不同，現在的留言區多是悼念之詞，諷刺的是不少網友一年前還在惡意評論，如今又成了虔誠的粉絲，哀悼故人的離去，雙重態度掀起網路熱議。

日前韓國多個論壇上都出現了悼念金賽綸的內容，與此同時過去針對她的惡性評論也重新被提及。最引人注目的是網民A某一年前在金賽綸相關的YouTube影片下寫下惡評，稱：「酒精中毒者金賽綸，真希望她能在醫院治療完後不要再出來！她的臉真的太討厭了」。 當時其他網友也發表了類似的評論，如「直播中是不是沒喝酒？」、「那時候她應該沒想到自己會墮落吧」、「是那個大叔救了她才成問題（注：暗諷金賽綸和元斌主演的《大叔》內容）」等等，批評金賽綸。



然而16日金賽綸去世的消息傳出後，A某卻在同一平台上評論道：「唉... 真是個漂亮的孩子... 她一定受了很多苦吧？希望她能安息... 真心祈求故人的靈魂安寧。」一年前對金賽綸留下惡評的A某如今卻在她去世後「悼念」她，這種反常的行為引發了網友們的關注。



看到這一現象後，廣大網友們紛紛表示：「不能只批評這個人，像這樣的人到處都是」、「我真不明白為什麼要去留言惡評」、「那些依賴匿名來發洩自己憤怒和不滿的人真的是太可惡了」、「每個人都應為自己的言論負責，避免隨意傷害他人」、「這些人的悼念行為也只是跟風或出於從眾心理，未必真正出於對逝者的尊重」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞