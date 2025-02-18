台湾演员王大陆逃兵疫被逮，事情也传到韩国，韩网：才一年根本没必要

台湾33岁演员王大陆据台湾媒体报导，花大钱佯装有心脏疾病，骗过医师以开出有利自己的诊断书，成功逃过兵疫，今（18日）遭检警带回后，新台币15万元交保。

由於王大陆曾以台湾电影《我的少女时代》在韩国拥有人气，加上「逃兵疫」问题对韩国社会来说相当敏感，韩国媒体纷纷报导此事，许多韩国网友也知情了。



韩国媒体报导标题均直接提到王大陆「出示虚假医疗证明」，内容详细引用台媒报导，提及王大陆等人是透过朋友联络到帮忙装病的仲介，支付数十万到数百万报酬就为了逃兵役，也提到王大陆曾以大学延毕为由延后服役，过去就曾被质疑逃兵役，当时他回应「时间到了就会当」。各家报导亦说明台湾与韩国都是徵兵制度，服役时间一年，如果确定以虚假情事逃兵役，可处五年以下有期徒刑。



'나의 소녀시대' 대만 스타 왕다루, 병역기피 혐의로 체포https://t.co/7wzJXlk0aE — 연합뉴스 (@yonhaptweet) February 18, 2025

왕대륙, 병역 기피 혐의 체포…허위 의료 진단서 발급 의혹 #뉴스1 https://t.co/mACv4xaGRh — 뉴스1 (@News1Kr) February 18, 2025

X（原Twitter）不少韩国网友都关注此事，而Theqoo网友‎反应，大部分都觉得台湾兵役以比韩国短（韩国至少要1年6个月），留言「虽然会跟据年龄有差异，但最长一年，就直接去吧」、「年纪都那么大了在干嘛」、「到现在还没服兵役？」、「时间很短就直接去啊，真是」、「就去吧，因一年就放弃人生吗？」……等等，还有不少人想到当兵中、一样在韩国有知名度的许光汉，「时间很短……许光汉都去了」、「居然还没去，许光汉也很红，但听说入伍就暂停活动了」、「许光汉都去了他算什么真是的，胜利也去了啊真可笑」。



说到胜利，因为王大陆过去曾在夜店和胜利同欢，一些韩媒报导王大陆逃兵直接将他以「胜利好友」冠名，不过王大陆曾在胜利出事（Burning Sun事件）后便撇清和胜利的关系。另外也有韩媒报导时提及王大陆曾和韩国演员姜汉娜传绯闻‎。



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