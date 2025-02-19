超讽刺！1年前还在恶评金赛纶，如今却开始悼念，韩网友双重态度挨批：这种人其实很多

2月16日，年仅25岁的「国民妹妹」金赛纶被发现在家中身亡，韩娱圈陷入哀痛中。与此前只要是她的消息，留言区多是谩骂的过往不同，现在的留言区多是悼念之词，讽刺的是不少网友一年前还在恶意评论，如今又成了虔诚的粉丝，哀悼故人的离去，双重态度掀起网路热议。

日前韩国多个论坛上都出现了悼念金赛纶的内容，与此同时过去针对她的恶性评论也重新被提及。最引人注目的是网民A某一年前在金赛纶相关的YouTube影片下写下恶评，称：「酒精中毒者金赛纶，真希望她能在医院治疗完后不要再出来！她的脸真的太讨厌了」。 当时其他网友也发表了类似的评论，如「直播中是不是没喝酒？」、「那时候她应该没想到自己会堕落吧」、「是那个大叔救了她才成问题（注：暗讽金赛纶和元斌主演的《大叔》内容）」等等，批评金赛纶。



然而16日金赛纶去世的消息传出后，A某却在同一平台上评论道：「唉... 真是个漂亮的孩子... 她一定受了很多苦吧？希望她能安息... 真心祈求故人的灵魂安宁。」一年前对金赛纶留下恶评的A某如今却在她去世后「悼念」她，这种反常的行为引发了网友们的关注。



看到这一现象后，广大网友们纷纷表示：「不能只批评这个人，像这样的人到处都是」、「我真不明白为什么要去留言恶评」、「那些依赖匿名来发泄自己愤怒和不满的人真的是太可恶了」、「每个人都应为自己的言论负责，避免随意伤害他人」、「这些人的悼念行为也只是跟风或出於从众心理，未必真正出於对逝者的尊重」等。

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