金赛纶生前经济拮据是真的！广告、影视剧违约金+车祸赔款，向前公司借7亿无力偿还

金赛纶因生前发生酒驾事故所产生的违约金和赔偿金，因资金不足曾向前经纪公司借了7亿（韩币，下同）。

2022年5月金赛纶於首尔江南区鹤洞十字路口发生酒驾事故，撞上了路边的变压器，导致江南一带发生了大规模的停电，造成了巨额的损失。 同时她还因违反广告及电视剧出演合同，被要求支付大量的违约金。



当时金赛纶手头紧张，於是向当时的经纪公司GOLD MEDALIST借钱来解决，同时她与GOLD MEDALIST的专属合同於同年12月到期，金赛纶承诺会偿还违约金。

然而随著金赛纶的演艺活动中断，她未能按时偿还，复出前景也比预期更加冷淡。 金赛纶只能在咖啡店和演艺学园等地方当兼职生勉强维持生计，但仍然无力偿还债务。由於债务偿还延迟，GOLD MEDALIST已向金赛纶发出了催款通知书。 +由於公司用公司资金借给金赛纶，如果她不偿还债务，可能会构成背信行为，债务金额大约为7亿。 她也曾请求公司给予更多时间，并表示一定会还清债务，可惜的是她未能履行承诺，在25岁如花的年纪离开了人世。

2月16日下午金赛纶被友人发现在家中身亡，警方透露未在现场发现遗书，是否进行尸检将根据家属意愿决定。 金赛纶的灵堂设在首尔峨山医院，元斌、金宝罗、韩韶禧等娱乐圈同僚前往吊唁。根据遗属的意愿，出殡当天将不对外公开，墓地也尚未公开。



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