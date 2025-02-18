IU＆边佑锡主演新剧《21世纪大君夫人》导演确定！由《金秘书》、《还魂》朴峻华导演执导

MBC新剧《21世纪大君夫人》由 IU（李知恩）和边佑锡主演，选角消息日前公开也让许多观众超期待！

今日（18日）制作公司Kakao娱乐宣布《21世纪大君夫人》将由朴峻华导演执导，朴峻华导演曾执导过《今生是第一次》、《金秘书为何那样》、《还魂》、《还魂：光与影》和《爱在独木桥》等剧。



而《21世纪大君夫人》是以21世纪君主立宪制的大韩民国为背景，讲述虽然是拥有一切的财阀，但身份却只是「平民」而烦躁的女人，和一个是王的儿子，却什么也得不到而悲伤的男人，两人之间打破身份的罗曼史， 预计今年下半年播出。

剧中，IU 饰演拥有华丽的外貌、知性以及强烈的求胜欲望，是财阀界排名第一的财阀家老二「成熙珠」，以微不足道的平民身份成爲自己人生的绊脚石，与李安大君交织在一起。边佑锡饰演21世纪君主立宪制大韩民国的「李安大君」，作爲王的第二个儿子出生，除了王族身份之外，却什么也得不到，一直隐藏自己的他遇到成熙珠，开始有了变化。



值得一提的是 IU 和边佑锡其实在2016年曾合作过《月之恋人—步步惊心：丽》，边佑锡在剧中饰演高夏真（IU穿越前的角色）前男友「齐东」，时隔8年两人再一起合作，会展现什么样的化学反应？也备受期待！



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