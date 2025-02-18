《協商的技術》李帝勳以一頭白髮&不老容顏強勢出擊！個人海報化身併購企業的談判專家：太帥了～

李帝勳在新戲裡是被譽為「協商界白蛇」的傳奇人物－尹洙諾，充滿自信的微妙笑容，真的太有氣勢啦！

JTBC 在今天公開了全新週末劇《協商的技術》男主角李帝勳的個人角色海報，看起來專業且自信的外型，令眾人留下了深刻印象。



李帝勳所飾演的「尹洙諾」擁有冷靜且銳利的判斷力，還有著卓越共感能力的傳奇協商家，透過M&A（併購）實現企業想要的成果。收到韓國企業歷史級人物—山人集團會長宋在植（成東鎰 飾）之邀請，擔任M&A團隊組長，為償還公司的債務，掀起了企業內的一場巨大風暴。PS：主演之一的金大明飾演集團內的專門律師「吳順英」。



海報中捕捉了尹洙諾初次上班的畫面，僅僅這張照片就引發了觀眾對他如何影響山人集團的好奇心。特別是他嘴角微微上揚的冷峻笑容與閃耀的眼神，都透露出他從未嘗過失敗的自信形象。



如海報上所述「M&A的傳奇來了」的宣傳語所示，當這位傳奇協商家踏入山人集團後，他的動向也隨之備受關注。該集團正背負高達11兆韓元的龐大債務，因此，為了拯救公司與員工，資金籌措已成為燃眉之急。

外界傳聞，尹洙諾之所以被稱為「白蛇」，是因為他能在腦海中瞬間思考100種策略。他擁有精準的判斷力與出色的共感能力，能否透過M&A這一資本主義的精髓成功籌集11兆韓元？為此，他將展開怎樣的行動，令人期待不已。



由《畢業》、《春夜》導演安畔錫執導的全新韓劇《協商的技術》將在3月8日首播，每週六、日晚上10點30分（KST）播出，「黃Viu」也會同步上架本劇。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞