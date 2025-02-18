《Signal 信号》第二季开拍！剧组收到应援咖啡车：「为导演与《第二个信号》的全体工作人员及演员们加油！」

《信号2》（第二个信号）开拍了！！时隔10年回归再加上原班人马（李帝勋、金憓秀、赵震雄），令众网友们相当期待～～～。

近日，网上流传著 tvN 热门韩剧《Signal 信号》第二季《第二个信号》首日拍摄现场的咖啡车认证照，吸引了众多关注和讨论。

横幅上写著：「《第二个信号》！我们的时间依然相连！」、「为安兑镇导演与《第二个信号》的全体工作人员及演员们加油！」一位剧组相关人士向韩媒OSEN透露：「本剧於15日已正式开机。」这一消息进一步提高了观众的期待感。

2016年首播的《Signal》讲述了透过一部来自过去的无线电讯号，连结现在与过去的刑警们共同揭开陈年悬案的故事。该剧巧妙结合了穿越时空与悬疑推理元素，并以严谨的叙事方式展开，最终掀起一股热潮，金银姬编剧也再度执笔，创作出第二季的剧本。



饰演李材韩的赵震雄在当年获得了《tvN10 Awards》的最高荣誉演技大赏，而饰演车秀贤的金憓秀与饰演朴海英的李帝勋，他们的演技至今仍被誉为经典。



由於观众对第二季的呼声不断，备受瞩目的续集终於迎来好消息。在10日於首尔上岩洞CJ ENM中心举办的「CJ ENM Contents Talk 2025」中，官方宣布：「为迎接2026年tvN成立20周年，特别准备了经典名作《Signal》的续集——《第二个信号》。」

目前，金憓秀、李帝勋、赵震雄等第一季主演确定回归，安宰弘等人也正在积极讨论出演，让观众们对新角色的加入充满期待。



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