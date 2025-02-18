BTS J-HOPE生日當天捐款2億，出道以來共捐12億，積極做慈善

防彈少年團成員J-HOPE捐款2億（韓幣，下同）用於兒童醫院的發展。

2月18日是J-HOPE的生日，在這一天他向首爾峨山醫院捐贈了2億韓元。 這筆捐款將用於改善兒童、青少年患者的診療設施和醫療環境，以及對兒科重症、罕見病、難治病的研究。

J-HOPE表示：「希望這點微小的幫助能夠幫助到正在承受痛苦的孩子們，真心希望孩子們能夠擁有健康和充滿希望的未來。」J-HOPE還表示希望能夠持續捐贈：「我希望能夠回報一直給予我許多愛與支持的ARMY們。 從今年生日開始，我計畫每年都繼續捐贈，這非常有意義。」



J-HOPE一直堅持進行慈善活動。 今年1月他為濟州航空客機事故受害者捐贈了1億；2023年他曾向幫助土耳其和敘利亞地震災區的機構捐贈了1億；2022年他還為首爾峨山醫院捐贈了1億；2021年向弱勢兒童捐贈了1億。自出道以來，J-HOPE的捐贈總額已超過12億，展現了他真誠的公益心。

此外，J-HOPE將在2月28日-3月2日在首爾KSPO Dome舉辦「J-Hope Tour Hope on the Stage」演唱會，計畫在15個城市舉辦31場演出。

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