BTS J-HOPE生日当天捐款2亿，出道以来共捐12亿，积极做慈善

防弹少年团成员J-HOPE捐款2亿（韩币，下同）用於儿童医院的发展。

2月18日是J-HOPE的生日，在这一天他向首尔峨山医院捐赠了2亿韩元。 这笔捐款将用於改善儿童、青少年患者的诊疗设施和医疗环境，以及对儿科重症、罕见病、难治病的研究。

J-HOPE表示：「希望这点微小的帮助能够帮助到正在承受痛苦的孩子们，真心希望孩子们能够拥有健康和充满希望的未来。」J-HOPE还表示希望能够持续捐赠：「我希望能够回报一直给予我许多爱与支持的ARMY们。 从今年生日开始，我计画每年都继续捐赠，这非常有意义。」



J-HOPE一直坚持进行慈善活动。 今年1月他为济州航空客机事故受害者捐赠了1亿；2023年他曾向帮助土耳其和叙利亚地震灾区的机构捐赠了1亿；2022年他还为首尔峨山医院捐赠了1亿；2021年向弱势儿童捐赠了1亿。自出道以来，J-HOPE的捐赠总额已超过12亿，展现了他真诚的公益心。

此外，J-HOPE将在2月28日-3月2日在首尔KSPO Dome举办「J-Hope Tour Hope on the Stage」演唱会，计画在15个城市举办31场演出。

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