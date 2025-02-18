徐康俊不喜歡辦粉絲見面會有原因：我的歌、舞值得大家花錢來看嗎？網友強烈反駁

以顏值和演技而聞名的「國民年下男」徐康俊帶著退伍後拍攝的復出劇《臥底高中》重磅回歸。

忙著宣傳新劇的他也積極亮相綜藝節目，近期就和《臥底高中》的搭檔演員尹可而、趙福來做客了YouTube節目《心酸的哥哥》。



節目中，申東燁向尹可而和趙福來提問：「有一位在這個領域工作了很久的髮型師說，徐康俊是個特別的案例，他自小人氣就非常高，但他並沒有走商業化、大眾化的路線，而是走自己的路。 你們有沒有感覺到這種特別之處？」趙福來回答道：「他說即使因為作品宣傳需要也絕對不會舉辦粉絲會。」

申東燁問：「是因為沒賺錢嗎？」徐康俊則坦言：「不是錢的問題，以前曾經辦過很多粉絲見面會，覺得能和粉絲見面是非常珍貴和開心的事。 但我唱歌不厲害，舞也不是跳得很棒，所以就會想『我提供的這些東西值不值得粉絲們花錢來看』、『這些東西值得賣票給他們嗎，這些爛歌爛舞真的值票價嗎？』漸漸地我就不再辦粉絲見面會了。」



徐康俊的這一番言論很快就在韓網上發酵，引來廣大網友的評論，大家紛紛表示：「其實你只需要坐在那裡就夠了」、「你在說什麼，光是坐在那裡讓我們看就已經值回票價了」、「我們來是為了看你的臉的」、「是你誤解了粉絲見面會的意義」、「你的顏值就是我們最大的樂趣啊」、「 你不用說話，坐在那裡就好，我願意花錢」、「我能理解，你可以只做聊天環節」等。

此外，徐康俊的復出作《臥底高中》講述了一名國家情報局特工為尋找失蹤的金條而偽裝成高中生潛入校園的故事。 逢星期五、六 21：50 （KST） 在「黃Viu」上架，可免費追看劇集的最新中字。



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