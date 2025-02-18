徐康俊不喜欢办粉丝见面会有原因：我的歌、舞值得大家花钱来看吗？网友强烈反驳

以颜值和演技而闻名的「国民年下男」徐康俊带著退伍后拍摄的复出剧《卧底高中》重磅回归。

忙著宣传新剧的他也积极亮相综艺节目，近期就和《卧底高中》的搭档演员尹可而、赵福来做客了YouTube节目《心酸的哥哥》。



节目中，申东烨向尹可而和赵福来提问：「有一位在这个领域工作了很久的发型师说，徐康俊是个特别的案例，他自小人气就非常高，但他并没有走商业化、大众化的路线，而是走自己的路。 你们有没有感觉到这种特别之处？」赵福来回答道：「他说即使因为作品宣传需要也绝对不会举办粉丝会。」

申东烨问：「是因为没赚钱吗？」徐康俊则坦言：「不是钱的问题，以前曾经办过很多粉丝见面会，觉得能和粉丝见面是非常珍贵和开心的事。 但我唱歌不厉害，舞也不是跳得很棒，所以就会想『我提供的这些东西值不值得粉丝们花钱来看』、『这些东西值得卖票给他们吗，这些烂歌烂舞真的值票价吗？』渐渐地我就不再办粉丝见面会了。」



徐康俊的这一番言论很快就在韩网上发酵，引来广大网友的评论，大家纷纷表示：「其实你只需要坐在那里就够了」、「你在说什么，光是坐在那里让我们看就已经值回票价了」、「我们来是为了看你的脸的」、「是你误解了粉丝见面会的意义」、「你的颜值就是我们最大的乐趣啊」、「 你不用说话，坐在那里就好，我愿意花钱」、「我能理解，你可以只做聊天环节」等。

此外，徐康俊的复出作《卧底高中》讲述了一名国家情报局特工为寻找失踪的金条而伪装成高中生潜入校园的故事。逢星期五、六在「黄Viu」上架，可免费追看剧集的最新中字。



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