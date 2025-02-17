GD綜藝《GOOD DAY》首播獲好評，最高收視6.2%、周末同時段冠軍！網：全程姨母笑，期待「88之國」

GD（G-Dragon，）權志龍與金泰浩PD合作推出的真人秀《GOOD DAY》17日晚通過MBC電視台首播，首都地區家戶收視率噠4.9%，2049收視率更達3.0%，不僅超越《我家的熊孩子》奪下同時段冠軍，更在週日所有戲劇、綜藝等節目中排名第一。

其中，最高收視率6.2%出現在「88國家」成員——GD、金秀賢、丁海寅、任時完、李洙赫、光熙的聚會預告片段。



第一集記錄了GD開展本次音樂企劃的旅程。 GD自去年6至7月籌備回歸時，便構思打造一個能讓藝人們共同參與的音樂企劃，首批嘉賓請來《一周偶像》MC鄭亨敦與Defconn擔任企劃團。

GD和鄭亨敦曾在《無限挑戰歌謠祭》共同締造東廟傳奇，時隔11年通過電視節目重逢，坦言好像和前任一起出演《換乘戀愛》XD兩人在充滿回憶的東廟市場見面，鄭亨敦再次為GD打造時尚造型，Defconn則以《我是SOLO》主持人身份向GD推薦戀愛綜藝，引發笑聲。



之後，音樂製作人Code Kunst、漫畫家兼藝人旗安84、老友曹世鎬、金秀賢等多位圈內好友陸續加入。金秀賢因與GD在同一個健身房運動而拉近距離，還完美模仿光熙聲線，搞笑實力依舊。

節目最後，88年生明星組成的「88之國」聚會預告曝光，成員包括GD、金秀賢、丁海寅、任時完、李洙赫與光熙，瞬間引發熱議。 此外，GD與影帝黃晸珉的會面畫面也正式公開，為即將展開的音樂企劃增添期待感。



韓國網友看完節目後讚不絕口：「真的很好看」「療愈又放鬆，全程姨母笑」「GD很會引導對話，綜藝感依舊很好」「GD一直在笑，讓我也跟著笑起來」「每個人都很有趣，化學反應很好」「金秀賢是吞了光熙嗎kkk」「又一檔適合全家人的綜藝」「期待下集大家聚齊的時候」。

此外，MBC《Good Day》是一檔音樂企劃節目，由GD化身製作人，攜手各界年度風雲人物，共同創作能代表當年的音樂作品，每週日晚上9點10分播出。



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