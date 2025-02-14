BLACKPINK成員Jisoo新歌〈earthquake〉MV情人節強勢公開，TOP演員「車勝元」超強客串驚豔眾人！

直接把一部MV拍成了電影片段，Jisoo（金智秀）與車勝元的對峙，太令人意外啦！！！（質感超棒）

Jisoo 於2月14日情人節當天發行全新迷你專輯《AMORTAGE》，此次的solo主打歌〈earthquake〉的 MV 也隨之公開。





▼〈earthquake〉完整MV：



大咖演員車勝元特別出演，在MV的開場中，以一句「妳對那個男人的真實心意是什麼？」向 Jisoo 拋出關鍵性的提問，為整部 MV 帶來強烈的戲劇張力。隨後，Jisoo 駕駛汽車衝破審訊室，正式開啟〈earthquake〉的音樂篇章。她以充滿個性的眼妝搭配幹練且帶有挑釁意味的造型，打造出一支令人目不轉睛的精緻 MV。而與歌曲完美契合的舞蹈動作與場景，也令人大飽眼福。





〈earthquake〉是一首描寫強烈且無法停止愛意的歌曲，帶著悸動心情點開戀人訊息的同時，將震撼內心的場景具象化，也是相當有趣的創意。



此外，Jisoo 將於今天舉辦新專輯發行紀念特別粉絲見面會「SOO IN LOVE」。2月16日，她也將登上SBS音樂節目《人氣歌謠》，帶來新歌〈earthquake〉的電視首秀舞台



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