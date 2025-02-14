BLACKPINK成员Jisoo新歌〈earthquake〉MV情人节强势公开，TOP演员「车胜元」超强客串惊艳众人！

直接把一部MV拍成了电影片段，Jisoo（金智秀）与车胜元的对峙，太令人意外啦！！！（质感超棒）

Jisoo 於2月14日情人节当天发行全新迷你专辑《AMORTAGE》，此次的solo主打歌〈earthquake〉的 MV 也随之公开。





▼〈earthquake〉完整MV：



大咖演员车胜元特别出演，在MV的开场中，以一句「你对那个男人的真实心意是什么？」向 Jisoo 抛出关键性的提问，为整部 MV 带来强烈的戏剧张力。随后，Jisoo 驾驶汽车冲破审讯室，正式开启〈earthquake〉的音乐篇章。她以充满个性的眼妆搭配干练且带有挑衅意味的造型，打造出一支令人目不转睛的精致 MV。而与歌曲完美契合的舞蹈动作与场景，也令人大饱眼福。





〈earthquake〉是一首描写强烈且无法停止爱意的歌曲，带著悸动心情点开恋人讯息的同时，将震撼内心的场景具象化，也是相当有趣的创意。



此外，Jisoo 将於今天举办新专辑发行纪念特别粉丝见面会「SOO IN LOVE」。2月16日，她也将登上SBS音乐节目《人气歌谣》，带来新歌〈earthquake〉的电视首秀舞台



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