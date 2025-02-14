韩志旼&李浚赫《我的完美秘书》今晚结局，甜蜜床照抢先释出♥ 日常约会也让观众不舍敲碗第二季

韩志旼与李浚赫主演之热门浪漫之作《我的完美秘书》将在今晚情人节完结，官方先释出了两人结局甜蜜剧照及一支抢先看片段。

姜智允（韩志旼 饰）和刘恩浩（李浚赫 饰）早晨起床甜蜜贴额头，下雨时一同享受雨滴打在手上，在下雨的白天难得一起喝酒……据官方说明，虽然姜智允面临了Peoplez难关，但「姜刘CP」两人都放下工作享受平凡的日常生活，可以看见姜智允从第一集以来改变最大，一转冷酷性格始终挂著笑脸。



抢先看片段正是两人在下雨的白天喝马格利酒之场景，姜智允对白天喝酒很新奇，说自己人生竟然什么都做了，刘恩浩笑说：「大学时也没有吗？真不浪漫。」姜智允听了回应：「浪漫也要有人陪。」举杯暗示刘恩浩就是对的人，两人甜蜜笑著干杯。



姜智允还说和刘恩浩在一起就会冲动，否则自己本来是没计画就会不安的人，刘恩浩说：「有趣吧？」姜智允装作无奈笑说：「太可怕了。」



抢先看影片上午才释出已破六万观看，网友纷纷表示剧情如此日常也很甜蜜，相当不舍整部剧即将结局。网友说「两个人的化学反应就算喝酒场面播1小时也能保障收视率」、「会成为今年最疗愈的作品，虽然只是演戏，但到现在有这么有火花的CP吗？像阳光一样的CP」、「不敢相信这是最后一支抢先看ㅠㅠ，推出第二季，不然两位演员实际发表结婚消息吧」、「编剧请写《我的完美丈夫》」、「要嘛就出第二季，要嘛结婚吧……」……

「不是姜智允和刘恩浩，而是韩志旼和李浚赫本人，真好看」、「不是，这是韩志旼和李浚赫」、「只要两人在一起就是作品！即使台词没有特别的内容，但只要看著这对漂亮情侣就会让人露出微笑」、「白天喝酒也那么甜蜜……牙齿都快烂掉了」、「好不舍啊温暖人心的剧」、「哇是最终回了，我也想白天喝酒……别走」、「不要走，不能制作第二季吗」……等等。

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