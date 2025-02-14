《新烏托邦》Jisoo若沒成為歌手的話會從事什麼行業～「想法多多想成為小說家」

歌手出身的Jisoo近來跨足戲劇，剛開播的新劇《新烏托邦》讓人腦洞大開，2月14日她也將發行迷你專輯「AMORTAGE」。最近她參與線上節目，被問到許多假設性問題，其中她若沒有成為歌手，會從事什麼樣的職業？她的回答也相當有想法。

公開的影片中，Jisoo以嘉賓的身分出演了劉寅娜的談話節目，與主持人劉寅娜展開了對話，Jisoo被問到在新專輯中，是否歌迷們能夠見到唱著Rap的Jisoo呢？她笑著表示大家並不容易看到’Rapper Jisoo，因為她們團體中已經有兩位非常優秀的Rapper了！



再來個假設性的問題，如果Jisoo能夠擁有一個月的超能力，她會希望擁有哪一種能力呢？Jisoo則回答自己最想要的是任意門，很想要有一道推開就能到達想去的地方那種任意門，許願自己成為哆啦A夢。那如果在她出門前10分鐘被告知行程取消的話，心情如何呢？Jisoo則是覺得如果是朋友出遊的行程取消，她覺得很好，但如果是工作行程被取消，她就會思考「那要改到哪時候呢？」只希望快點完成工作而不想拖延時間。



如果不當歌手的話，會從事什麼樣的職業呢？Jisoo說自己總是說能夠成為作家，因為想法真的太多了，不過主持人說即使當了歌手也可以成為作家的，Jisoo則謙虛表示專職的專業作家也非常多，不過自己想法真的很多，希望成為一位小說家，還笑說與她共同演出的朴正民也擁有一家出版社，Jisoo甚至思考到如果以匿名的方式發行書籍的話會如何呢？讓主持人大讚Jisoo的想像力真的相當豐富。



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