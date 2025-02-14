《新乌托邦》Jisoo若没成为歌手的话会从事什么行业～「想法多多想成为小说家」

歌手出身的Jisoo近来跨足戏剧，刚开播的新剧《新乌托邦》让人脑洞大开，2月14日她也将发行迷你专辑「AMORTAGE」。最近她参与线上节目，被问到许多假设性问题，其中她若没有成为歌手，会从事什么样的职业？她的回答也相当有想法。

公开的影片中，Jisoo以嘉宾的身分出演了刘寅娜的谈话节目，与主持人刘寅娜展开了对话，Jisoo被问到在新专辑中，是否歌迷们能够见到唱著Rap的Jisoo呢？她笑著表示大家并不容易看到’Rapper Jisoo，因为她们团体中已经有两位非常优秀的Rapper了！



再来个假设性的问题，如果Jisoo能够拥有一个月的超能力，她会希望拥有哪一种能力呢？Jisoo则回答自己最想要的是任意门，很想要有一道推开就能到达想去的地方那种任意门，许愿自己成为哆啦A梦。那如果在她出门前10分钟被告知行程取消的话，心情如何呢？Jisoo则是觉得如果是朋友出游的行程取消，她觉得很好，但如果是工作行程被取消，她就会思考「那要改到哪时候呢？」只希望快点完成工作而不想拖延时间。



如果不当歌手的话，会从事什么样的职业呢？Jisoo说自己总是说能够成为作家，因为想法真的太多了，不过主持人说即使当了歌手也可以成为作家的，Jisoo则谦虚表示专职的专业作家也非常多，不过自己想法真的很多，希望成为一位小说家，还笑说与她共同演出的朴正民也拥有一家出版社，Jisoo甚至思考到如果以匿名的方式发行书籍的话会如何呢？让主持人大赞Jisoo的想像力真的相当丰富。



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