《我的完美秘書》花絮又掀起網友激動！韓志旼手指Kiss李浚赫是加戲！還主動拉李浚赫遮陽

《我的完美秘書》明晚14日情人節將播出大結局，在這之前先看看上周播出的10、11集花絮吧！又有讓觀眾尖叫的內容！

SBS陸續釋出了《我的完美秘書》10、11集花絮，首支花絮開場就是男女主角「小房間」曖昧互動！先回顧原來劇情，羅圭林代理（尹可而 飾）說自己早就發現姜智允（韓志旼 飾）和劉恩浩（李浚赫 飾）早就在談戀愛，最刺激的是，她是親眼瞥見！姜智允和劉恩浩在小房間裡偷偷摸摸躲著羅代理，姜智允調皮地吻了劉恩浩阻止她發出聲音的手指，劉恩浩馬上被融化……



花絮裡揭曉，原來姜智允吻劉恩浩的手指是加戲！一喊卡韓志旼就問李浚赫：「（手指）不是要放上來嗎？怎麼沒放上來？」李浚赫裝傻(?)：「嗯？」要知道，這場戲可是在全劇播出前就在預告出現，引發大批網友激動！李浚赫在這場卡了之後，摸了摸韓志旼頭的舉動也被放大！大家又開始拱兩人在一起，雖然‎韓志旼現在有正牌男友‎XD。



▼此場景預告前就引發討論，「C8我現在看了什麼，韓志旼親吻李浚赫手指<這是怎樣………? 啊，大人們的祕密戀愛，他媽的甜」網友一則文高達2400多次轉發



ㅅㅂ내가 뭘본거야지금

이준혁 손가락에 뽀뽀하는 한지민<이거뭐야………?

아 어른들 비밀사내연애 ㅈㄴ달다 pic.twitter.com/7jC8nnQihn — mot (@mztdrx) December 13, 2024

花絮釋出後再度引發網友激動，網友留言「所以說手指親親本來只是噓而已，但牛香天（牛奶香草天使，網友給李浚赫的綽號）沒有碰到手指，所以志旼翁膩（「歐膩」搞怪的說法），親下去了嗎？哇真是的要冷靜……導演：看看孩子們」、「在我好好說話之前交往吧」、「李浚赫常常摸韓志旼的頭髮啊ㅋㅋ，真的好溫柔」……

「親親手指抓著手臂又摸摸頭，如果沒有心就不會做，不用解釋了，結婚吧」、「李浚赫總是摸韓志旼的頭算什麼狗屁啊，我們真的沒有錯（笑哭的臉）」、「之前也感受到了浚赫對待志旼的時候，就像對待珍惜的東西一樣細膩」、「志旼分手傳聞（確定）－拍第二季或者透過其他作品見面－兩人戀愛緋聞傳開－結婚預告速報（3年內拜託）」、「看他摸你頭，就跟他在一起吧，那樣我才能活下去」……

第二支花絮還有兩人在海邊接吻場面，韓志旼一直覺得陽光太強了，主動靠近李浚赫讓他擋陽光，還絲毫不避諱地拉李浚赫的外套讓他靠向自己呢！網友又說「這又是什麼」、「我也想躲進李浚赫的胸膛裡，這齣劇讓人要瘋了」，並開始哀號《我的完美秘書》竟然只剩一集，狂敲碗出第二季。



而另一對CP吳慶花（徐慧原 飾）和李光曦（高健漢 飾）也有加戲內容（這劇組演員們真的很愛加XD）！李光曦為安慰吳慶花當場抱起對方，導致戀情曝光，原來這是高健漢即興加的，他也很紳士一卡就放手，韓志旼在旁說要笑死了、說兩人抱著更可愛。



▼快來看兩支花絮影片吧♥



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