《我的完美秘书》花絮又掀起网友激动！韩志旼手指Kiss李浚赫是加戏！还主动拉李浚赫遮阳

《我的完美秘书》明晚14日情人节将播出大结局，在这之前先看看上周播出的10、11集花絮吧！又有让观众尖叫的内容！

SBS陆续释出了《我的完美秘书》10、11集花絮，首支花絮开场就是男女主角「小房间」暧昧互动！先回顾原来剧情，罗圭林代理（尹可而 饰）说自己早就发现姜智允（韩志旼 饰）和刘恩浩（李浚赫 饰）早就在谈恋爱，最刺激的是，她是亲眼瞥见！姜智允和刘恩浩在小房间里偷偷摸摸躲著罗代理，姜智允调皮地吻了刘恩浩阻止她发出声音的手指，刘恩浩马上被融化……



花絮里揭晓，原来姜智允吻刘恩浩的手指是加戏！一喊卡韩志旼就问李浚赫：「（手指）不是要放上来吗？怎么没放上来？」李浚赫装傻(?)：「嗯？」要知道，这场戏可是在全剧播出前就在预告出现，引发大批网友激动！李浚赫在这场卡了之后，摸了摸韩志旼头的举动也被放大！大家又开始拱两人在一起，虽然‎韩志旼现在有正牌男友‎XD。



▼此场景预告前就引发讨论，「C8我现在看了什么，韩志旼亲吻李浚赫手指<这是怎样………? 啊，大人们的秘密恋爱，他妈的甜」网友一则文高达2400多次转发



ㅅㅂ내가 뭘본거야지금

이준혁 손가락에 뽀뽀하는 한지민<이거뭐야………?

아 어른들 비밀사내연애 ㅈㄴ달다 pic.twitter.com/7jC8nnQihn — mot (@mztdrx) December 13, 2024

花絮释出后再度引发网友激动，网友留言「所以说手指亲亲本来只是嘘而已，但牛香天（牛奶香草天使，网友给李浚赫的绰号）没有碰到手指，所以志旼翁腻（「欧腻」搞怪的说法），亲下去了吗？哇真是的要冷静……导演：看看孩子们」、「在我好好说话之前交往吧」、「李浚赫常常摸韩志旼的头发啊ㅋㅋ，真的好温柔」……

「亲亲手指抓著手臂又摸摸头，如果没有心就不会做，不用解释了，结婚吧」、「李浚赫总是摸韩志旼的头算什么狗屁啊，我们真的没有错（笑哭的脸）」、「之前也感受到了浚赫对待志旼的时候，就像对待珍惜的东西一样细腻」、「志旼分手传闻（确定）－拍第二季或者透过其他作品见面－两人恋爱绯闻传开－结婚预告速报（3年内拜托）」、「看他摸你头，就跟他在一起吧，那样我才能活下去」……

第二支花絮还有两人在海边接吻场面，韩志旼一直觉得阳光太强了，主动靠近李浚赫让他挡阳光，还丝毫不避讳地拉李浚赫的外套让他靠向自己呢！网友又说「这又是什么」、「我也想躲进李浚赫的胸膛里，这出剧让人要疯了」，并开始哀号《我的完美秘书》竟然只剩一集，狂敲碗出第二季。



而另一对CP吴庆花（徐慧原 饰）和李光曦（高健汉 饰）也有加戏内容（这剧组演员们真的很爱加XD）！李光曦为安慰吴庆花当场抱起对方，导致恋情曝光，原来这是高健汉即兴加的，他也很绅士一卡就放手，韩志旼在旁说要笑死了、说两人抱著更可爱。



▼快来看两支花絮影片吧♥



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