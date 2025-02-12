朴寶英「集齊」Wooga三兄弟：朴炯植、朴敘俊、崔宇植！她透露和崔宇植合作最輕鬆自在

Netflix韓劇《我們的浪漫電影》今日舉行製作發佈會，吳忠煥導演和崔宇植、朴寶英、李濬榮、全少妮四位主演出席活動。
朴寶英和崔宇植的好友「Wooga」朴炯植、朴敘俊分別合作過《大力女子都奉順》和《水泥烏托邦：末日浩劫》，被問到「好友聽到和朴寶英合作的反應是什麼？」時，崔宇植表示：「他們都很開心，不僅是我的朋友，聽到我們要合作的人都說過同樣的話，就是『（朴寶英）是非常好的人』，非常善良、演技也很好。（和朴寶英合作後）才知道爲什麼會出現這種話，我是那種在現場需要很多幫助的類型，每當這時她都會給我精神上的關心，感覺非常好。」
與此同時，崔宇植還表現出期待感，他說：「比起朴敘俊、朴炯植，和我合作應該最好吧。」
對此，朴寶英說：「三個都是很好的演員，朴敘俊是哥哥，朴炯植是弟弟，這是我第一次和同齡朋友一起工作，能感覺到和同齡朋友工作是如此輕鬆自在，可以像朋友一樣相處。宇植是讓我最放鬆的，他對我來說有點像笑點開關，心情不好的時候會想再看到他，他有那種可愛的魅力。」
而《我們的浪漫電影》由《黑話律師》導演吳忠煥導演與《那年，我們的夏天》李娜恩編劇合作打造，講述既想獲得愛情又想實現夢想的年輕人們，互相發現並成為彼此的靈感，戰勝各自創傷的過程，將在2月14日上線。
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