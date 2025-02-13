朴宝英绯闻乌龙！大19岁金熙元愧疚到消失一年，她的反应超刚！

是什么让朴宝英和大前辈金熙元「决裂」1年，是绯闻乌龙事件啊。

事情要从2020年说起，金熙元和朴宝英因在盈德的一家餐厅留下的签名以及CCTV截图而传出恋情，两人相差19岁，这段绯闻也火速在韩网传播开来，引爆热议，随后两人立即澄清了此事，但仍有不少八卦在坊间乱传。



日前，朴宝英做客了YouTube综艺「妖精在亨」，再次澄清了该事件。 朴宝英表示：「我和金熙元前辈关系非常亲近，亲近到传出了绯闻。」她一边回忆5年前的乌龙，一边说道：「那位前辈因为这件事觉得很对不起我，所以整整一年都没有联系我。 真的一年都在说『我太对不起你了』，所以没有联系。 我就说『你觉得我们的友情会因为这种事而破裂吗？ 这让我太生气了』。 大家都知道我们关系很好，所以我就说『请正常联系吧』，然后我们又开始联络了，之后我们经常一起吃饭、喝茶，甚至会去咖啡厅聊到第三轮。」



朴宝英又分享了他们的相识的过程：「我们是在电影《鱼男悲歌》中结识的，那时候就变得很亲近了。 有一次，我和前辈，还有（李）光洙哥哥三个人一起喝咖啡聊到凌晨五点。」



朴宝英还爆料了接拍《照明商店》的契机，透露：「那天吃完饭正准备离开时，前辈递给我一本书，说他要拍这个作品，让我随意看看。 我问他『您是要出演吗？』 结果他说是要执导，让我不要有负担。 可从那一刻起，我就开始有负担了（笑）。 不过我一直很喜欢姜草作家的作品，也从连载时就是《照明商店》的粉丝，所以最终决定出演。」

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