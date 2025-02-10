《BOYS II PLANET》全球選秀開啟 推出兩個不同的男子團體

韓國最具代表性音樂電視台Mnet今天公佈了全球K-POP男團選拔節目《BOYS II PLANET》的全球選秀計畫「ONLY ONE AUDITION」。

預計2025年下半年播出的《BOYS II PLANET》世界首個K-POP GLOBAL TWIN PROJECT，旨在從兩個不同語言和地區中誕生兩個不同的出道團體，是一個全新的選秀競演節目。本計畫由曾製作《I-LAND》系列、《Girls Planet 999: The Girls Saga》及《Boys Planet》的同一製作團隊規劃，將分為《BOYS II PLANET K》和《BOYS II PLANET C》，分別以韓文和中文製作。

值得一提的是，此次TWIN PROJECT中文版《BOYS II PLANET C》的線下選拔「GLOBAL OPEN AUDITION」在亞洲8個城市（北京、上海、新加坡、雪蘭莪州、台北、曼谷、胡志明市、香港）進行。透過現場選拔，節目將直接發掘真正具有潛力的優秀人才，並期待呈現以往選秀節目中未曾出現過的新面孔。此外，透過「ONLY ONE AUDITION“，將選拔在歌唱、饒舌、舞蹈等任一領域擁有卓越才能的選手。此舉旨在為那些具有潛力但尚未被雕琢的選手們提供專業訓練的機會，助力他們成長為下一代K-POP偶像。

自2024 MAMA AWARDS首次公開《BOYS II PLANET》預告片以來，便在K-POP粉絲和報紙名者之間引發了熱烈關注。事實上，第一輪選拔的報名人數較前一季《BOYS PLANET》增加了兩倍以上，來自全球超過105個國家和地區的報名者踴躍申請參加節目。「ONLY ONE AUDITION」針對2012年1月1日前出生的男性，不論國籍皆可報名，詳細的報名方法和選拔要求可在boysplanetapply.com上查看。

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