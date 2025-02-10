《BOYS II PLANET》全球选秀开启 推出两个不同的男子团体

韩国最具代表性音乐电视台Mnet今天公布了全球K-POP男团选拔节目《BOYS II PLANET》的全球选秀计画「ONLY ONE AUDITION」。

预计2025年下半年播出的《BOYS II PLANET》世界首个K-POP GLOBAL TWIN PROJECT，旨在从两个不同语言和地区中诞生两个不同的出道团体，是一个全新的选秀竞演节目。本计画由曾制作《I-LAND》系列、《Girls Planet 999: The Girls Saga》及《Boys Planet》的同一制作团队规划，将分为《BOYS II PLANET K》和《BOYS II PLANET C》，分别以韩文和中文制作。

值得一提的是，此次TWIN PROJECT中文版《BOYS II PLANET C》的线下选拔「GLOBAL OPEN AUDITION」在亚洲8个城市（北京、上海、新加坡、雪兰莪州、台北、曼谷、胡志明市、香港）进行。透过现场选拔，节目将直接发掘真正具有潜力的优秀人才，并期待呈现以往选秀节目中未曾出现过的新面孔。此外，透过「ONLY ONE AUDITION“，将选拔在歌唱、饶舌、舞蹈等任一领域拥有卓越才能的选手。此举旨在为那些具有潜力但尚未被雕琢的选手们提供专业训练的机会，助力他们成长为下一代K-POP偶像。

自2024 MAMA AWARDS首次公开《BOYS II PLANET》预告片以来，便在K-POP粉丝和报纸名者之间引发了热烈关注。事实上，第一轮选拔的报名人数较前一季《BOYS PLANET》增加了两倍以上，来自全球超过105个国家和地区的报名者踊跃申请参加节目。「ONLY ONE AUDITION」针对2012年1月1日前出生的男性，不论国籍皆可报名，详细的报名方法和选拔要求可在boysplanetapply.com上查看。

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