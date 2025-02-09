BLACKPINK活动空白期仍蝉联榜首！2025年2月女团品牌评价继续排名第一

BLACKPINK再次证明其超高人气！根据韩国企业评价研究所最新公布的「2025年2月女团品牌评价」，BLACKPINK继1月荣登榜首后再次夺冠。

链接分析显示，「公开、回归、发表」等词出现频率较高，关键词分析中则较多出现「APT、世界巡演、完整体」等词。 对於BLACKPINK的品牌正负面比例分析显示，正面评价率高达93.04%。



此次排名是透过2025年1月9日至2月9日期间收集的5,456万余条品牌大数据，综合参与指数、媒体指数、沟通指数及社群指数后得出的结果。 该指数可衡量消费者对女团的关注度、媒体曝光度及社群讨论热度。

值得一提的是，BLACKPINK於2023年8月8日与YG娱乐合约期满，四位成员均签约不同所属社，只有团体合约仍在YG娱乐，单飞不解散。 最近YG娱乐宣布BLACKPINK将在今年展开完整体世界巡演，令全球粉丝感到期待不已。



2025年2月女团品牌评价TOP 30依序为：BLACKPINK、IVE、aespa、fromis_9、BABYMONSTER、TWICE、（G）I-DLE、ITZY、OH MY GIRL、LE SSERAFIM、tripleS、FIFTY FIFTY、Red Velvet、MEOVV、ILLIT、Apink、KISS OF LIFE、 宇宙少女（WJSN）、MAMAMOO、Brave Girls、IZNA、Kep1er、KATSEYE、Dreamcatcher、UNIS、H1-KEY、VIVIZ、Girl's Day、Brown Eyed Girls、本月少女。

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